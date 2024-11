POLIZIA DI STATO – ROMA * 2 NOVEMBRE: «SACRARIO, DEPOSTA LA CORONA DI ALLORO IN ONORE DEI CADUTI»

12.30 - sabato 2 novembre 2024

In occasione della giornata del 2 novembre, si è svolta questa mattina a Roma, presso il Sacrario dei caduti della Polizia di Stato della Scuola Superiore di Polizia, la cerimonia di deposizione della corona di alloro in onore dei caduti, alla presenza del Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie, Prefetto Carmine Belfiore, in rappresentanza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Alla ricorrenza hanno preso parte anche il Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Prefetto Sabina Madaro, i Vice Capi della Polizia, Prefetti Stefano Gambacurta e Raffaele Grassi, il Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Diego Parente ed il Questore di Roma, Dirigente Generale Roberto Massucci.

Il Cappellano della Polizia di Stato, Don Pasquale Dello Iacovo, nella sua preghiera ha ricordato i poliziotti che hanno perso la vita nello svolgimento del servizio. Raggiunto il sacrario, il Vice Capo Vicario ha deposto la corona d’alloro e, dopo un momento di raccoglimento, ha rivolto un ricordo ai caduti apponendo un’annotazione nel libro d’onore.