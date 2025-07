POLIZIA DI STATO – REGGIO CALABRIA * OPERAZIONE “ARANGEA BIS – OIKOS”: «TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI, ARRESTATO IN SPAGNA IL LATITANTE SFUGGITO ALLA CATTURA»

09.35 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Era sfuggito alla cattura nella notte di lunedì scorso quando è stata eseguita l’operazione “ARANGEA bis – OIKOS” della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione, con i 54 provvedimenti restrittivi, ha consentito di scardinare due diverse associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale di stupefacenti e alla commercializzazione al dettaglio di ogni tipo di droga. Tra i destinatari della misura restrittiva, uno aveva lasciato il territorio nazionale trovando rifugio in Spagna, a Palma di Maiorca, dove aveva trovato lavoro presso un esercizio di ristorazione.

Ottenuto il Mandato di Arresto Europeo, gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno immediatamente attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Divisione S.I.Re.N.E. che, grazie al team F.A.S.T. (FUGITIVE ACTIVE SEARCH TEAM), è riuscita ad assicurare alla giustizia il ricercato. L’indagato catturato in Spagna nel pomeriggio del 14 luglio u.s., fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, è gravemente indiziato di aver partecipato ad un’associazione per delinquere specializzata nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di diversi tipi di stupefacente nei territori di Villa San Giovanni (RC) e zone limitrofe con il ruolo di complice e punto di riferimento del vertice dell’organizzazione criminale.