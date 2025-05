POLIZIA DI STATO – REGGIO CALABRIA * FURTI IN APPARTAMENTO: «UNDICI LE PERSONE ARRESTATE»

07.47 - martedì 6 maggio 2025

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha portato all’arresto di undici persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in appartamento.

Nel corso delle indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono stati ricostruiti più di dieci episodi delittuosi, portati a termine in meno di sei mesi, che hanno fruttato quasi 150.000 euro tra contanti e preziosi.

Il gruppo criminale dopo aver studiato le abitudini delle vittime entrava all’interno degli appartamenti anche in pieno giorno.

Nell’attività sono stati impegnati circa settanta uomini e donne della Polizia di Stato.