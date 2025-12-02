POLIZIA DI STATO – RAGUSA * VITTORIA: «SEQUESTRO DEL MINORE NICOSIA GAETANO, ARRESTATE TRE PERSONE» (VIDEO)

07.08 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Vittoria, sequestro del minore Nicosia Gaetano, eseguite dalla Polizia di Stato tre ordinanze di custodia cautelare in carcere richieste dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania.

Nella prime ore della mattinata odierna, personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della S.I.S.C.O. di Catania e del Commissariato di P.S. di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine – ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia della medesima città, nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del giovane Nicosia Gaetano, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria, nonché dei reati di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini, avviate dai citati Uffici investigativi immediatamente dopo il fatto delittuoso e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di hanno permesso di acquisire gravi e determinanti elementi indiziari a carico dei tre soggetti colpiti dal provvedimento cautelare.

I dettagli dell’operazione verranno comunicati in occasione della conferenza stampa che si terrà presso la Direzione Distrettuale Antimafia – Palazzo di Giustizia di Catania alle ore 10:30 di giorno 2 dicembre.