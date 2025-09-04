POLIZIA DI STATO – PESCARA * SPACCIO: «ARRESTATO NOTO BIKER 41ENNE, SEQUESTRATA DROGA SINTETICA E CIOCCOLATA MISTA A FUNGHI ALLUCINOGENI / RINVENUTI 20 KG DI STUPEFACENTI»

07.16 - giovedì 4 settembre 2025

Pescara: Arrestato dalla Polizia di Stato noto biker per spaccio di droga. Sequestrata droga sintetica e cioccolata mista a funghi allucinogeni con istruzioni per il consumo.

Un 41enne di Chieti, appartenente ad un noto gruppo di bikers abruzzese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver allestito un deposito di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento sito nel Comune di Spoltore. Nell’abitazione, sono stati rinvenuti quasi 20 kg di stupefacente, tra cui svariati chilogrammi di droghe sintetiche e funghi allucinogeni.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile di Pescara, su input del Questore Carlo Solimene, nell’ambito di una consolidata azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, negli ultimi giorni, hanno effettuato, con la preziosa collaborazione della Polizia Locale di Spoltore, accertamenti e sopralluoghi per monitorare le condotte del soggetto che, nell’ultimo periodo, aveva assunto atteggiamenti sospetti.

Alla guida della sua autovettura, nel pomeriggio di ieri, l’uomo è stato fermato dagli agenti che hanno proceduto ad un controllo. Il 41enne, immediatamente prima, era stato notato acquistare, in un negozio di casalinghi, materiale che sarebbe stato probabilmente utilizzato per confezionare lo stupefacente.

Tuttavia, non appena si sono avvicinati all’auto, gli agenti hanno subito notato l’uomo lasciare aperti i finestrini probabilmente per evitare che potesse essere avvertito l’odore di stupefacente provenire dall’abitacolo. Il conducente, pensando di poter raggirare in tal modo i poliziotti, si è anche allontanato dalla vettura.

Gli agenti, però, non si sono fatti ingannare dall’atteggiamento apparentemente ordinario dell’uomo, che, nel corso del controllo, è apparso sempre più nervoso e insofferente agli accertamenti a cui è stato sottoposto.

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione personale, poi estesa anche all’automobile, che ha consentito di rinvenire un trolley che nascondeva al suo interno 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 3 Kg.

Ritenendo che il 41enne potesse nascondere a casa altra sostanza stupefacente, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato la perquisizione anche nella sua abitazione.

In casa, esattamente in cucina, all’interno del frigorifero, in una borsa solitamente utilizzata per la conservazione degli alimenti, sono state rinvenute 73 tavolette di cioccolata risultate contenere Psilocybe Cubensis Mexicana (funghi allucinogeni), confezionate con etichette di noti marchi; ogni tavoletta presentava anche un foglietto illustrativo dove venivano indicate le modalità di assunzione della sostanza. Tale precauzione potrebbe essere stata adotta in riferimento all’altissimo effetto allucinogeno (paragonabile a LSD) della barretta, veniva, infatti, indicato di non assumere più quadratini di cioccolata di quelli specificati in categorie predeterminate.

Sempre nel frigorifero, venivano rinvenuti tre vasetti risultati contenere 2,5 grammi ciascuno di hashish caratterizzati da un altissimo contenuto di principio attivo e per tale motivo quotato sul mercato al prezzo di oltre 50 euro al grammo.

Nello stesso ambiente, all’interno di un altro trolley, venivano rinvenuti, oltre al materiale per il sottovuoto, ulteriori 2 kg di cocaina.

L’attività proseguiva con esito favorevole permettendo di recuperare, in un armadio posto sul corridoio, dentro uno scatolone, n. 8 confezioni di marijuana del tipo Amnesia haze, anch’essa caratterizzata dall’elevato contenuto di principio attivo per un peso complessivo di quasi 9 kg, nonché la somma in contanti di 2000 euro sottoposta a sequestro, unitamente allo stupefacente, essendo ritenuta possibile provento dell’attività illecita.

La perquisizione estesa anche all’abitazione di residenza dell’uomo, sita nel Comune di Chieti, consentiva il rinvenimento di ulteriori due involucri contenenti marijuana per un peso totale di oltre kg 1 oltre a materiale per la ripartizione delle dosi ed il confezionamento dello stupefacente. Complessivamente venivano sequestrati: oltre 5,5 kg di cocaina; kg 10 di marijuana (tipo amnesia) oltre kg 4 di cioccolato contenente funghi allucinogeni, nonché 2000 euro.

L’impegno incessante al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti nel territorio del Pescarese, e non solo, realizzato da personale della Squadra Mobile di Pescara, anche in tal caso, ha permesso il sequestro di un ingente e pericoloso quantitativo di droga che una volta venduta avrebbe fruttato circa 500 mila euro.

Tale importante risultato si somma alla recente attività investigativa, denominata END to END, coordinata dalla D.D.A. del capoluogo abruzzese, con il contributo della Procura della Repubblica di Pescara, che, nello scorso mese di luglio, ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari emesse nei confronti di 12 soggetti, residenti in varie province di Abruzzo, Lazio e Puglia gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata alla detenzione e traffico di sostanza stupefacente ed estorsione. Nel corso di quest’ultima attività d’indagine, durata circa un anno, sono stati sequestrati 266 kg di hashish, 3,5 kg di cocaina e 9 kg di marijuana, quantità inedite per il territorio abruzzese.