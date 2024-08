POLIZIA DI STATO * OLIMPIADI – PARIS 2024: «I RISULTATI DEGLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO»

19.25 - domenica 11 agosto 2024

Sulla pagina Facebook Polizia di Stato i risultati degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato alle Olimpiadi.

Ci hanno fatto emozionare, urlare di gioia e cantare insieme il nostro Inno 🇮🇹. Finisce con un bilancio di 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi) l’avventura dei nostri azzurri alle Olimpiadi di #Parigi2024.

Straordinario l’apporto arrivato dagli atleti delle #FiammeOro, che hanno ottenuto ben 18 medaglie (5 ori, 6 argenti e 7 bronzi)

Come nelle precedenti edizioni dei Giochi olimpici, le Fiamme Oro sono risultate il Gruppo sportivo dello Stato più medagliato.

Se rappresentassero una nazione si sarebbero collocate in questa Olimpiade al 15^ posto , davanti alla Spagna e alla Svezia.

In questa edizione dei Giochi a cinque cerchi, inoltre, due atleti del gruppo sportivo della #PoliziadiStato, Gianmarco Tamberi e Gregorio Paltrinieri hanno avuto l’onore di essere stati i portabandiera nelle cerimonie di apertura e chiusura. Un risultato che evidenzia l’importante lavoro svolto dalla Polizia per diffondere i valori della legalità attraverso lo sport e i suoi campioni.

Giochi olimpici estivi – 25 luglio/11 agosto 2024, Parigi

La XXXIII edizione dei Giochi olimpici è giunta al termine.

Composto da 409 atleti, di cui 100 appartenenti alla Polizia di Stato, il Team Azzurro ha conquistato 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi). Straordinario l’apporto fornito dagli atleti della Polizia di Stato delle Fiamme Oro, che hanno ottenuto ben 18 medaglie (5 ori, 6 argenti e 7 bronzi), equivalenti al 45% del medagliere italiano (oltre il 40% sugli ori).

Le gesta degli atleti cremisi hanno avuto una vasta risonanza mediatica che ha portato lustro ed immagine anche alla Polizia di Stato.

il talento e la classe degli atleti Fiamme Oro si sono imposti in 10 diverse discipline, evidenziando il carattere fortemente poliedrico del Gruppo sportivo. Come nelle precedenti edizioni dei Giochi olimpici, le Fiamme Oro della Polizia di Stato sono risultate il Gruppo sportivo dello Stato più medagliato.

Tra i Giochi olimpici di Tokyo 2021 e quelli di Parigi, la Polizia di Stato può vantare ben 38 medaglie olimpiche conquistate nell’arco di soli 3 anni. Se rappresentasse una Nazione, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato si sarebbe collocato in questa Olimpiade al 15^ posto , davanti la Spagna e la Svezia. Da tenere, inoltre, nella dovuta considerazione gli 11 quarti posti ottenuti dagli atleti Fiamme Oro.

I Giochi olimpici di Parigi hanno confermato l’indiscussa qualità degli atleti cremisi e la centralità del Gruppo sportivo della Polizia di Stato nell’ambito dello sport nazionale ed internazionale.