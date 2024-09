POLIZIA DI STATO – MILANO * «TERRORISMO INTERNAZIONALE, ARRESTATO 28ENNE MAROCCHINO» (VIDEO)

07.18 - mercoledì 11 settembre 2024

Polizia di Stato esegue ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nei confronti di un ventottenne cittadino marocchino, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sin qui mai evidenziatosi in contesti d’interesse, per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo altresì indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dai poliziotti della D.I.G.O.S. di Milano – Sezione Antiterrorismo Internazionale in sinergia con il Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, trae origine da una denuncia presentata nel novembre dello scorso anno per minacce ricevute su un profilo Instagram.

