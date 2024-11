POLIZIA DI STATO * MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: «GABRIEL CONSTANTIN, FERMATO IN ROMANIA PER I REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI GRAVI»

07.11 - martedì 19 novembre 2024

Rintracciato in Romania CONSTANTIN GABRIEL.

La Polizia di Stato di Bologna, con la collaborazione della Polizia rumena, interessata dall’Ufficio dell’Esperto in Sicurezza della Romania, ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi a carico di CONSTANTIN Gabriel, dopo essersi sottratto alla misura degli arresti domiciliari nella città di Bologna lo scorso 4 novembre.

L’attività di indagine dei poliziotti della squadra mobile aveva avuto inizio circa due anni addietro, allorquando la sua giovane compagna lo aveva denunciato per una serie di gravi condotte che l’uomo aveva messo in atto dall’inizio della loro relazione risalente al 2017, quando erano ancora entrambi minorenni.

All’esito dell’attività investigativa, il Tribunale di Bologna aveva emesso a carico di CONSTANTIN Gabriel un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari che, a causa della repentina fuga dell’uomo, era rimasta ineseguita sino allo scorso 26 ottobre, quando lo stesso veniva rintracciato in un ristorante di Bologna.

Il 4 novembre 2024 l’uomo si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce.

A seguito di tale violazione, il successivo 5 novembre, il Tribunale disponeva l’aggravamento della misura in essere con quella più gravosa della custodia in carcere.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti della Squadra mobile consentivano di accertare che l’evaso aveva fatto rientro nel proprio paese natale, pertanto veniva informato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia che, congiuntamente alla Polizia Rumena, eseguiva i dovuti approfondimenti che consentivano di localizzare il CONSTANTIN in un villaggio vicino Craiova, ove, sulla base del mandato di arresto europeo, veniva tratto in arresto.