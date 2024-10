POLIZIA DI STATO * MALTEMPO BOLOGNA: «LE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN AIUTO ALLA POPOLAZIONE» (PHOTOGALLERY)

15.53 - domenica 20 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In allegato le immagini della Polizia di Stato che da ieri sera ha aperto una sala crisi per coordinare tutte le pattuglie nelle operazioni di soccorso. Attraverso gli equipaggi dell’U.P.G.S.P., del Reparto Mobile di Bologna e Senigallia, del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, della Polizia Stradale, stanno dando ausilio soccorrendo la popolazione ad evacuare, trainando i veicoli rimasti bloccati in strada e aiutando nelle chiusure stradali, coordinandosi con gli altri Enti coinvolti.