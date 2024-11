POLIZIA DI STATO – L’AQUILA * CONTROLLO TERRITORIO: «SPACCIO DROGA, 18 MISURE CAUTELARI E 11 PERQUISIZIONI»

07.39 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dalle prime ore di stamane, la Polizia di Stato de L’Aquila è impegnata in un’operazione volta a smantellare un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i poliziotti della Sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo e della locale Squadra Mobile hanno eseguito 18 misure cautelari di cui 16 in carcere, 1 ai domiciliari e 1 con obbligo di dimora, sono 11 perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri e italiani, indagati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 11:00, presso la Sala Calvitti della Questura di L’Aquila, alla presenza del Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale, Dr. Alberto Sgambati.