POLIZIA DI STATO E CARABINIERI – TRENTO * «SPACCIO DI DROGA A ROVERETO E ALTO GARDA, 33 ARRESTI»

È in corso, dalle prime ore della mattinata odierna, una vasta operazione di polizia giudiziaria – coordinata dalla D.D.A. di Trento e condotta da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – in relazione all’esecuzione di 33 misure cautelari emesse nei confronti di un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in Rovereto e nell’Alto Garda.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Trento – alle ore 15.00 di oggi.