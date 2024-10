POLIZIA DI STATO E CARABINIERI – TRENTO * ROVERETO E ALTO GARDA: «SGOMINATA ORGANIZZAZIONE DI ALBANESI ED ITALIANI DEDITA ALLO SPACCIO DI DROGA, 33 LE MISURE CAUTELARI»

15.44 - mercoledì 9 ottobre 2024

Nelle prime ore di questa mattina, in piena sinergia Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo presso il Tribunale di Trento, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di n. 33 misure cautelari – di cui n. 14 custodie cautelari in carcere, n. 8 arresti domiciliari e n. 11 obblighi di dimora nel comune di residenza – emesse dall’ufficio GIP presso il Tribunale di Trento nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente ovvero per aver concorso nelle medesime attività.

Le indagini, iniziate nel giugno 2022, svolte principalmente dal Commissariato di P.S. di Riva del Garda e coordinate dalle Procure di Trento e Rovereto, hanno consentito di individuare un’associazione costituita da due gruppi: il primo operante su Rovereto e Riva del Garda, con a capo un soggetto italiano, dedito allo spaccio di stupefacente del tipo hashish; il secondo operante principalmente a Riva del Garda, con a capo 3 soggetti di origine albanese, dedito allo spaccio di stupefacente prevalentemente del tipo cocaina. Sono stati altresì individuati altri soggetti, indagati ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, anche per fatti avvenuti a Trento, perché a vario titolo acquistavano ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, con il chiaro intento di redistribuirlo a loro volta, oltreché fornire occasionalmente ingenti partite di hashish e cocaina.

Nel corso delle attività d’indagine, sono stati arrestati in flagranza di reato n. 9 soggetti nonché sequestrati circa 700 grammi di cocaina, 4.000 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana.

Parallelamente alle indagini del Commissariato di P.S. di Riva del Garda, nell’ambito del medesimo procedimento penale, era svolta attività investigativa su alcuni dei soggetti facente parte il sodalizio, anche dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda.

All’esito delle attività investigative, l’esecuzione delle misure cautelari è stata delegata per n. 28 alla Polizia di Stato e n. 5 all’Arma dei Carabinieri. Inoltre è stata delegata alla stessa Arma, l’esecuzione del sequestro preventivo di un appartamento sito in Riva del Garda del valore di circa 200 mila euro, provento dell’attività delittuosa.

Sono stati impiegati per l’esecuzione più di 150 operatori, tra cui unità cinofile antidroga e numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. L’esecuzione delle misure per alcuni soggetti che attualmente si trovano in altre Province è stata delegata alle Squadre Mobili locali. Si precisa che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva.