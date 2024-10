POLIZIA DI STATO * “DAL SANGUE VERSATO AL SANGUE DONATO”: «TAPPA IN SARDEGNA, PER “DONATORINATI“ E “QUARTO SAVONA QUINDICI“ (29 E 31/10)»

18.23 - domenica 27 ottobre 2024

Promuovere la cultura della Legalità, della Memoria e della Solidarietà tra i giovani, per sensibilizzare le comunità al tema della donazione del sangue e al rispetto delle regole. Su questi valori prende forma il progetto “dal Sangue Versato al Sangue Donato”, frutto di un protocollo d’intesa siglato tra DonatoriNati e Quarto Savona 15 l’ 8 settembre 2023 e che vedrà impegnate in Sardegna le due Associazioni.

Il 29 ottobre a Cagliari , il 30 ottobre a Sassari ed il 31 ottobre a Oristano tre giorni intensi di iniziative.

Nei tre giorni sarà esposta la Teca con i resti della QS15,l’auto blindata sulla quale viaggiavano, il 23 maggio 1992 le vittime della strage di Capaci, in quell’occasione insieme al giudice Falcone e Antonio Montinaro, persero la vita Francesca Morvillo (moglie di Falcone, anche lei magistrato) e gli agenti di scorta Vito Schifani e Rocco Di Cillo, ci saranno raccolte straordinarie di sangue ed incontri con gli studenti ed i cittadini.

“Occorre sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della donazione del sangue. Il nostro impegno in linea con L’Esserci Sempre della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco vuole ribadire l’importanza di un gesto semplice ma indispensabile. Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: nei servizi primo soccorso e in molti interventi chirurgici e nella cura di malattie oncologiche ed ematologiche ”-afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato.

Presenti alle iniziative il Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro, il Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua, il Questore di Oristano Aldo Fusco. “Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta alle mafie per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. Bisogna motivare i giovani e le loro famiglie, ma soprattutto bisogna parlare – afferma Tina Montinaro Presidente dell’Associazione QS15.

