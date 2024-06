POLIZIA DI STATO * CREDITE AGRICOLE: “INTERVENTO QUESTA NOTTE PER LA PRESENZA DI SOGGETTI SOSPETTI NELL’ISTITUTO DI CREDITO”

16.10 - domenica 30 giugno 2024

Personale della Polizia di Stato di Vicenza è intervenuto questa notte, su segnalazione da parte della sala operativa circa la presenza di soggetti sospetti, presso l’Istituto di Credito CREDIT AGRICOLE.

I poliziotti, dopo aver effettuato un primo sopralluogo, hanno raccolto ed approfondito le prime testimonianze in base alle quali non si è escluso che i malviventi, dopo aver praticato un foro su una parete nel piano seminterrato che accede ai parcheggi sotterranei dello stabile, si trovassero ancora all’interno.

E’ stato attivato dalla Questura di Vicenza il protocollo che prevede l’impiego di unità altamente specializzate della Polizia di Stato.

In pochi minuti sono giunte Squadre delle UNITA’ OPERATIVE PRONTO INTERVENTO supportate dagli equipaggi della Sezione Volanti di Vicenza, dalla Squadra Mobile, dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova e da operatori della Polizia Scientifica.

All’interno dello stabile le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa 2 ore. Nessun ammanco è stato registrato in danno dell’Agenzia di via Fermi, solo il danneggiamento di una parete interna ai locali attraverso la quale i malviventi avrebbero voluto accedere alle casse degli ATM.

Sono in corso accertamenti investigativi.