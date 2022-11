POLIZIA DI STATO * CONTROLLO TERRITORIO: « DA TRENTO UN SALUTO DALLE NOSTRE PATTUGLIE IN BICICLETTA, PER CONIUGARE IL RISPETTO DELL’AMBIENTE CON LA SICUREZZA »

13.36 - venerdì 11 novembre 2022

Da Trento un saluto dalle nostre pattuglie in bicicletta. Un servizio di controllo utilizzato tanto nei centri storici delle nostre città quanto negli spazi verdi. Un modo per coniugare il rispetto dell’ambiente con la sicurezza e un piccolo passo per un Paese sempre più sostenibile. #essercisempre #ivaloricheciuniscono #natura..

