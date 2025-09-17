POLIZIA DI STATO – BOLZANO * MERANO: «PRIMO SGOMBERO IMMEDIATO CON IL“ DECRETO SICUREZZA 2025“, TRE DENUNCIATI E SEQUESTRATI 4 KG DI DROGA»

10.08 - mercoledì 17 settembre 2025

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito a in via Schaffer a Merano, il primo sgombero immediato di un immobile nella provincia di Bolzano, ai sensi del cd “Decreto Sicurezza 2025” occupato abusivamente da tre persone.

Nello specifico, a seguito della denuncia formalizzata dal legittimo proprietario dell’alloggio e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in ottemperanza alla normativa prevista dal cd “Decreto Sicurezza 2025”, in materia di occupazione abusiva di immobili, personale della Squadra Investigativa, unitamente agli Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Merano, si recava in Via Schaffer, ove verificava la presenza “sine titulo” di un cittadino italiano e di due cittadini stranieri all’interno dell’abitazione.

Immediatamente i poliziotti procedevano a liberare l’immobile, intimando agli occupanti abusivi di allontanarsi, notiziando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria, riaffidandolo poi al legittimo proprietario, per poi accompagnare le tre persone rintracciate al suo interno negli uffici del Commissariato, per la loro loro identificazione e per compiere ulteriori approfondimenti.

Qui i tre individui venivano identificati in un cittadino italiano di 25 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia, un cittadino marocchino di 21 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia, richiedente asilo e un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio dello Stato.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria i tre venivano tutti denunciati per occupazione arbitraria di immobili, inoltre, il cittadino marocchino più giovane veniva anche denunciato in stato di libertà per la detenzione di circa 40 grammi di hashish, mentre l’altro veniva munito di provvedimento di espulsione, con ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Una volta liberato definitivamente l’appartamento, da un ulteriore sopralluogo eseguito nei pressi dell’edificio, si accertava la presenza di uno zaino di colore scuro, posto sul ponteggio allestito nella pubblica via, a ridosso della struttura.

All’interno dello zaino si rinveniva un quantitativo ingente di sostanza stupefacente, pari a 2,7kg. di hashish, quasi 900 gr. di marijuana e 70 gr di cocaina, oltre a 8.000 euro in contanti e 2 bilancini di precisione; tutto lo stupefacente e il denaro venivano sequestrati a carico di ignoti, significando che sono in atto ulteriori indagini, tese a verificare se quanto rinvenuto possa essere ricondotto ai tre soggetti di cui sopra.

“Quello eseguito a Merano, dichiara il Questore Giuseppe Ferrari, è il primo sgombero immediato in provincia di Bolzano, attuato ai sensi del Decreto Sicurezza 2025.

Nelle scorse ore, gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Merano sono intervenuti, liberando una abitazione, poi riconsegnata al legittimo proprietario, occupata abusivamente da tre persone, che sono state tempestivamente allontanate e denunciate alla Autorità Giudiziaria, procedendo, altresì, al sequestro di un ingente quantitativo di droga.

L’operazione si è svolta in tempi rapidi e senza criticità, grazie alla professionalità degli Agenti impiegati. Si tratta di un segnale chiaro di legalità: la Polizia di Stato garantisce il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla tutela della proprietà privata, agendo con fermezza contro situazioni di illegalità.

Voglio sottolineare che questi interventi non hanno solo un significato repressivo, ma servono anche a riaffermare il principio, secondo cui il rispetto delle regole è condizione essenziale per una ordinata convivenza civile.”