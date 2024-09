POLIZIA DI STATO / BARLETTA -ANDRIA -TRANI * «SPACCIO DROGA, ARRESTATE E DENUNCIATE 41 PERSONE» (VIDEO)

07.06 - giovedì 26 settembre 2024

Vasta operazione della Polizia di Stato a Barletta (BAT) – 41 soggetti tra arrestati e denunciati per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La Polizia di Stato di Barletta -Andria -Trani, nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, sta eseguendo numerose custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato, nel comune barlettano, una fitta rete di spaccio di stupefacenti svolta suddividendo la città in 4 aree principali, in ciascuna delle quali veniva venduta prevalentemente una tipologia di sostanza.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Barletta – Andria – Trani, durante la complessa attività d’indagine, hanno rinvenuto e sequestrato rilevante sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana.

dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso la Questura di Barletta – Andria – Trani.