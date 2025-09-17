POLIZIA DI STATO – BARI * ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: «BLITZ CONTRO IL CLAN STRISCIUGLIO, NOVE ARRESTI PER TRAFFICO DI DROGA» (VIDEO)

07.29 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dalle prime luci dell’alba, a Bari e provincia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone, ritenute appartenenti ad una associazione a delinquere, facente capo al clan Strisciuglio, dedita al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa programmata per le ore 10:30 odierne, presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica.