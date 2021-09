PLOTEGHER (FDI – ROVERETO / TN) * VALDASTICO: « IN TEMA DI VARIANTE PUP SORPRENDE LA MISTIFICAZIONE DEI FATTI, NE RASENTA LO STRAVOLGIMENTO »

Con riferimento alla confusione mediatica sulla Valdastico, sorprende la mistificazione dei fatti che ne rasenta lo stravolgimento. Nel corso della discussione in Consiglio Comunale a Rovereto in tema di variante del PUP sulla Valdastico, il Gruppo consiliare di FdI si è astenuto in attesa di quelle puntuali precise progettazioni che ancora sono pervenute.

Ho dichiarato a nome del Gruppo Consiliare ed in pieno accordo con il Direttivo locale del Partito che a livello provinciale dovrà essere necessariamente tenuto conto della volontà della stragrande maggioranza della popolazione di Rovereto di difendere in particolare le valli del Leno, il sottosuolo del Pasubio e l’acquedotto di Spino.

Fratelli d’Italia è sempre favorevole alla realizzazione di opere pubbliche che favoriscano, però, lo sviluppo del territorio e che, al contrario, non pregiudichino l’ambiente e il paesaggio. Per queste ragioni, deve naturalmente essere vagliata ogni possibilità e aperto un tavolo con la PAT per valutare ogni soluzione anche alternativa che possa offrire al territorio le migliori prospettive di sviluppo, bilanciando appropriatamente tutti gli interessi in gioco.

Smentisco nel modo più assoluto di aver pronunciato gli sterili attacchi al Governatore Fugatti che mi vengono attribuiti dalla stampa, non avendo, in ogni caso, mai nascosto la mia ormai storica perplessità e contrarietà rispetto all’attuale progetto della PIRUBI.

Le istanze di tutela che chiedono i cittadini di Rovereto devono essere prese in considerazione ma sono certo che la sensibilità del Governatore non mancherà nemmeno in questo caso. Una cosa la voglio dire chiaramente: nessun passo indietro per quanto riguarda l’alleanza con la Lega ed il sostegno alla Giunta Provinciale né da parte del Gruppo Consiliare di Rovereto né da parte del Circolo presieduto da Giuseppe di Spirito, tutto il resto sono fantasiose speculazioni.

*

Pier giorgio Plotegher

Capogruppo Gruppo Consiliare FdI Rovereto