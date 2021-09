PENSPLAN * EDUCAZIONE FINANZIARIA: « “ BASTA POCO PER ESSERE PREVIDENTI ”, DUE TAVOLE ROTONDE ALL’ISTITUTO TAMBOSI (TRENTO) E AL LICEO WALTHER VON DER VOGELWEIDE (BOLZANO) »

“Prenditi cura del tuo futuro”: questo il tema del quarto mese dell’educazione finanziaria. Iniziative ed eventi per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro. Pensplan aderisce all’iniziativa con una campagna informativa rivolta ai giovani e con due tavole rotonde presso le scuole superiori delle due Province. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il “Mese dell’Educazione Finanziaria”.

La prima edizione si è svolta nel 2018. Tanti i soggetti che aderiscono con le loro iniziative: associazioni, istituzioni, imprese, università, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni, fondi pensione, associazioni di consumatori, casse previdenziali e realtà del mondo assicurativo, che presentano progetti coerenti con le linee guida definite dal Comitato. Pensplan prende parte a questa importante iniziativa sin dalla prima edizione, proponendo – coerentemente con la propria mission – contenuti in tema di risparmio previdenziale e più in generale di educazione al risparmio.

Quest’anno il target prescelto dalla società, tra i cui compiti vi è la promozione della previdenza complementare sul territorio regionale, è il mondo dei giovani. In particolare è prevista una campagna di sensibilizzazione sull’importanza di un’adeguata alfabetizzazione finanziaria, che verrà promossa sia sui media tradizionali che in rete, sui social e sui canali più utilizzati dai ragazzi. L’immagine scelta per la campagna suggerisce in modo univoco e diretto quanto possa risultare semplice essere previdenti.

Lo slogan sarà infatti: “Basta poco per essere previdenti.” Nell’ambito di questa iniziativa Pensplan promuove – in collaborazione con le due Province – due tavole rotonde: il 22 ottobre a Trento presso l’Istituto Tambosi e il 29 ottobre a Bolzano presso il Liceo Walther von der Vogelweide, dove interverranno in materia di educazione finanziaria, oltre ai rappresentanti di Pensplan, esponenti del mondo della politica, della scuola e dell’università.

La scelta di ottobre non è casuale: il mese si apre con la “World Investor Week”, la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio.

