PENSPLAN CENTRUM E FONDI PENSIONE * “WELFARE REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL“: «PREVIDENZA COMPLEMENTARE, TASSO DI ADESIONE AL 60,6% RISPETTO ALLA FORZA LAVORO»

18.26 - martedì 25 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pensplan Centrum S.p.A. e i Fondi Pensione partner fanno il punto sul Welfare Complementare Regionale. 60,6% il tasso di adesione alla previdenza complementare rispetto alla forza lavoro in Regione: Martedì, 25 giugno 2024, in una conferenza stampa congiunta a Trento, l’Assessore regionale alla previdenza complementare Carlo Daldoss, il Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A. e i rappresentanti dei Fondi Pensione istituiti in Regione, hanno informato sullo stato attuale del Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan.

Bilancio molto positivo per il Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan: Nella Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, il tasso di adesione alla previdenza complementare è pari al 60,6% rispetto alla forza lavoro, mentre nel resto d’Italia solo il 36,9% risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare. I quattro Fondi Pensione complementare istituiti in Regione hanno registrato al 31/12/2023 complessivamente 322.004 posizioni (di cui 243.263 posizioni di residenti nelle due Province autonome di Bolzano e di Trento) con un incremento del 6,8% rispetto al 2022 per un patrimonio complessivo gestito di 6,4 miliardi di euro (+14,4% rispetto al 2022). L’adesione alla previdenza complementare fra uomini (51,6%) e donne (48,4%) risulta equilibrata.

Questi e altri dati significativi sono stati presentati martedì, 25 giugno 2024, in una conferenza stampa congiunta degli attori del Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore regionale alla previdenza complementare, Carlo Daldoss, la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja, l’Amministratore Delegato / CEO di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, e i rappresentanti dei quattro Fondi Pensione complementare istituiti in Regione e partner di Pensplan Centrum S.p.A.: Stefano Pavesi, Direttore del Fondo Pensione chiuso Laborfonds; Fabrizio Lorenz, Presidente di ITAS Vita S.p.A. per conto del Fondo Pensione aperto Plurifonds; Sergio Lovecchio, Direttore generale di Euregio Plus SGR S.p.A., per conto del Fondo Pensione aperto PensPlan Profi e Gerhard Unterkircher, Responsabile di Raiffeisen Fondo Pensione Aperto.

L’obiettivo della conferenza stampa non era solo quello di informare sullo stato attuale del Welfare Complementare Regionale, ma anche di fare maggior chiarezza in merito ai diversi soggetti che compongono il Progetto Pensplan, anche per ovviare alle difficoltà di distinzione, ancora diffuse fra la popolazione, tra i Fondi Pensione partner e la Società di servizi Pensplan Centrum S.p.A.

“È necessario valorizzare i risparmi dei lavoratori ed è importante un impegno ancora maggiore per garantire la protezione di queste risorse – ha sottolineato l’Assessore regionale Carlo Daldoss – una gestione accurata e responsabile dei risparmi è essenziale per la sicurezza economica a lungo termine dei lavoratori. Questo impegno non solo rafforza la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema, ma è anche un pilastro fondamentale per la stabilità finanziaria individuale e collettiva”.

“Credo che sia di importanza cruciale investire nell’educazione finanziaria, specialmente tra le nuove generazioni – ha continuato Daldoss – perché comprendere le basi della gestione finanziaria è indispensabile in un mondo in cui la previdenza complementare diventerà una scelta obbligata e necessaria. Educare i giovani a prendere decisioni informate riguardo ai loro risparmi e investimenti è un investimento nel futuro stesso della società”.

L’assessore ha poi elogiato Pensplan Centrum S.p.A. per il suo costante impegno nel promuovere una cultura del risparmio e della previdenza. Ha riconosciuto che Pensplan Centrum S.p.A. non solo offre strumenti concreti per la gestione dei risparmi, ma svolge anche un ruolo educativo, sensibilizzando il pubblico sull’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario. Questo doppio ruolo di protezione e formazione rende il Progetto Pensplan un modello di eccellenza e unico a livello nazionale, un riferimento per tutte le realtà italiane che mirano a garantire un futuro più sicuro e sereno ai propri cittadini.

La mission di Pensplan Centrum S.p.A.

Pensplan Centrum S.p.A. è la Società di servizi per il Welfare Complementare Regionale. Istituita nel 1997 come società pubblica partecipata al 98% dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e al 2% dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, ha lo scopo di sviluppare, gestire e promuovere il Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan. La Società di Servizi offre a tutti i cittadini servizi gratuiti di informazione, consulenza e formazione e gestisce le posizioni degli aderenti nei Fondi Pensione partner. Inoltre, amministra ulteriori misure volute dalla Regione e dalle due Province per sostenere la popolazione nella costruzione del proprio futuro, come ad esempio gli interventi di sostegno regionale e provinciale e il Progetto Risparmio Casa.

Il tasso di adesione in Regione ha superato il 60% rispetto alla forza lavoro, mentre nel resto d’Italia il 36,9% della popolazione risulta iscritta a una forma di previdenza complementare.

“Si tratta ora di raggiungere il rimanente 40%” – così la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja, che ricorda come il successo del Progetto Pensplan sia riconducibile da un lato alla proficua collaborazione con i Fondi Pensione partner e la rete dei Pensplan Infopoint, dall’altra alle risorse umane che con impegno e dedizione hanno portato il Progetto ad essere un unicum a livello nazionale, e quindi i dipendenti della Società stessa, ma anche tutti gli operatori e le operatrici degli sportelli informativi sul territorio.

“Pensplan Centrum S.p.A. è una Società in costante evoluzione.” – ha spiegato Matteo Migazzi, Amministratore Delegato / CEO – “Pur mantenendo il focus sulla previdenza complementare, nell’ambito della quale è costante l’impegno nel migliorare la qualità dei servizi, si è ampliato il raggio d’azione delle attività, che hanno visto un forte incremento delle iniziative e l’introduzione di ulteriori servizi nel settore del welfare complementare, per sviluppare una maggiore consapevolezza e per prevenire il più possibile potenziali situazioni di fragilità della popolazione.”

“L’attenta gestione patrimoniale della Società ha reso possibile la copertura integrale dei costi della struttura e lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, senza necessità di ulteriori trasferimenti di risorse pubbliche.” – ha aggiunto Matteo Migazzi.

Dalla previdenza complementare al Welfare Complementare Regionale

Nel 2023, Pensplan Centrum S.p.A. quale ente di coordinamento del Progetto Pensplan, ha raggiunto importanti risultati.

Più di 100 dipendenti, 322.004 posizioni nei fondi pensione partner (+6,8%) e 39.316 aziende (+11,2%) gestite, 270.276 pratiche evase e circa 133.000 contatti gestiti via telefono, e-mail, appuntamento virtuale e di persona presso le sedi della Società di Bolzano e Trento. In più, nel 2023, la Società ha raggiunto direttamente circa 4.000 persone con eventi e attività di formazione. Tramite gli interventi nelle scuole superiori di secondo grado dell’Alto Adige e del Trentino all’interno del Progetto di Educazione finanziaria, sono state raggiunte 199 classi con oltre 3.200 studenti e studentesse, per un totale di 500 ore di formazione erogate.

A questi importanti numeri si aggiungono l’ampliamento e il miglioramento dei servizi, che segnano il passaggio di Pensplan Centrum S.p.A. dall’ambito previdenziale ad un sistema più ampio del welfare complementare a 360 gradi.

La collaborazione tra Pensplan Centrum S.p.A. e i Fondi Pensione istituiti in Regione

Nel 1997, la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome di Bolzano e di Trento hanno dato avvio al Progetto di Welfare Complementare Pensplan. Nel 1997, è stata istituita Pensplan Centrum S.p.A. quale Società pubblica per sviluppare e gestire il Progetto Pensplan. Successivamente , sono stati istituiti in Regione quattro Fondi Pensione complementare: il Fondo Pensione chiuso Laborfonds (1998) e i tre Fondi Pensione aperti Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A. (1998), PensPlan Profi, istituito da Euregio Plus SGR S.p.A. (2004) e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto (2005).

Per il cittadino, l’adesione a uno dei Fondi Pensione complementare partner di Pensplan Centrum S.p.A. si traduce in minori costi di gestione. Questo, perché Pensplan Centrum S.p.A. eroga gratuitamente servizi amministrativi e contabili agli aderenti dei Fondi Pensione partner.

Nei tre anni trascorsi, sono stati rivisti gli accordi quadro tra Pensplan Centrum S.p.A. e i quattro Fondi Pensione partner. Le nuove convenzioni prevedono un ampliamento e ulteriore miglioramento dei servizi che Pensplan Centrum S.p.A. eroga a favore degli aderenti degli stessi Fondi. Sono stati introdotti ulteriori servizi per un sistema di welfare complementare, integrando la previdenza complementare con misure di intervento a beneficio della sicurezza e del benessere dei cittadini, sensibilizzandoli sull’importanza dalla tutela dei rischi, della conciliazione vita-lavoro e degli aspetti finanziari.

Il nuovo servizio di analisi patrimoniale Pensplan PLUS

Nella primavera del 2024 è stato introdotto il nuovo servizio gratuito di analisi di pianificazione patrimoniale, Pensplan PLUS, che prevede un’analisi personalizzata negli ambiti finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria. Il risultato di questa analisi, effettuata dagli esperti di Pensplan Centrum S.p.A., è un report neutrale, completo e dettagliato della situazione patrimoniale personale, che non intende dispensare in alcun modo consigli operativi relativamente alle eventuali specifiche azioni da intraprendere, ma semplicemente evidenziare punti di forza e di debolezza. Sarà eventualmente il cittadino a decidere, in piena autonomia, se rivolgersi a uno specifico operatore economico (banca, assicurazione, consulente fiscale, notaio, etc.).

La Relazione annuale 2023

La Relazione annuale 2023 informa sui dati attuali relativi alla previdenza complementare in Regione e sulle attività che la Società Pensplan Centrum S.p.A. eroga a favore della popolazione locale in tema di previdenza complementare ed educazione finanziaria. La relazione, redatta in due versioni linguistiche (in lingua italiana e in lingua tedesca), è disponibile presso le due sedi della Società, oppure in formato digitale nell’area download del sito https://www.pensplan.com/it/download/materiale-informativo.asp.