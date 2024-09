PENPLANS CENTRUM * FONDI / INCONTRO PPC – ASSESSORE DALDOSS: «FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE REGIONALE, NON SOLO CONTRIBUTI DEI SINGOLI»

19.09 - giovedì 19 settembre 2024

Incontro tra Pensplan Centrum S.p.A., Assessore regionale alla previdenza complementare e Fondi Pensione partner. Pensplan Centrum S.p.A., Fondi Pensione territoriali e politica a confronto per lavorare insieme su attività, iniziative comuni e progettualità future. Si è tenuto oggi, 19 settembre, presso la sede di Pensplan Centrum S.p.A. di Trento un incontro tra la stessa Società, l’Assessore regionale competente alla previdenza complementare e i quattro Fondi Pensione partner (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto e Pensplan Profi). L’incontro è stato promosso da Pensplan Centrum S.p.A. e condiviso con l’Assessore per un confronto reciproco sui diversi temi comuni, in particolare la previdenza complementare, con riferimento ai progetti, alle attività in corso e alle iniziative future.

La riunione tenutasi oggi presso la sede trentina di Pensplan Centrum S.p.A. tra la stessa Società, rappresentata dall’Amministratore Delegato Matteo Migazzi, i vertici dei Fondi Pensione partner e l’Assessore regionale competente alla previdenza complementare, Carlo Daldoss, è stata l’occasione per avere un primo incontro di conoscenza reciproca tra i vari soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Progetto Pensplan.

Ci si è confrontati sulle attività in corso, sull’importanza della previdenza complementare e su quanto il Progetto Pensplan nel suo insieme abbia contribuito a migliorare la situazione della previdenza complementare in Trentino – Alto Adige/Südtirol, ponendo la nostra Regione ad un livello migliore rispetto a quello nazionale. Il ruolo di Pensplan Centrum in questo senso è stato riconosciuto da tutti i presenti all’incontro.

Pensplan Centrum da diverso tempo sta promuovendo un lavoro di condivisione delle varie iniziative con i Fondi Pensione partner, nell’ottica di favorire una valorizzazione del sistema previdenziale regionale, e non solo dei contributi dei singoli. Questo approccio è stato già adottato, condividendo ad esempio con anticipo le iniziative di comunicazione e molti degli eventi, in un’ottica di confronto preventivo. Lo stesso approccio viene esteso anche a livello strategico.

Pensplan Centrum intende insistere in questa direzione con la consapevolezza che ogni Fondo Pensione possa contribuire anche ad un confronto ed una riflessione comuni. Dall’incontro è emersa, in particolare, una comune sollecitazione: la necessità di incrementare l’adesione dei giovani e dei lavoratori autonomi, se pur in un contesto generalmente positivo e migliore della media nazionale. Su questo aspetto vanno quindi intensificati gli sforzi comunicativi e rafforzate le attività.

In conclusione si è sottolineata l’importanza di una fattiva collaborazione con i Fondi Pensione partner anche per permettere a Pensplan Centrum di erogare al meglio i servizi che vengono richiesti, e quindi di programmare questi incontri a cadenza regolare, con lo spirito di condividere e di confrontarsi su temi di interesse comune.

Si è accennato infine al tema della non autosufficienza, nella consapevolezza che questo sarà un tema che nel prossimo futuro avrà una grande rilevanza. L’invito è stato quindi quello di pensarci sin d’ora, prendendo anche a riferimento il Progetto di previdenza complementare regionale Pensplan per sviluppare una progettualità di natura territoriale in un ambito che tutti considerano un’urgenza, oltre che una priorità.