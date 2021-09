PD – TRENTINO * VALDASTICO: « ALLA SERATA DI APPROFONDIMENTO INTERVERRANNO MANICA E OLIVI, APPUNTAMENTO A ROVERETO MARTEDÌ 14 SETTEMBRE ORE 20.30 »

Con la delibera n.1058 del 25 giugno scorso la Giunta provinciale ha approvato il documento preliminare ai fini dell’adozione della variante al Piano urbanistico provinciale (PUP), funzionale ad inserire nella pianificazione territoriale provinciale la previsione del collegamento autostradale della Valdastico con sbocco a sud di Rovereto.

Nei mesi scorsi, per cercare di fare luce sulle intenzioni della Giunta Fugatti, il consigliere Alessio Manica (PDT) ha fatto un accesso agli atti entrando così in possesso degli elaborati relativi all’ipotesi di progetto per lo sbocco della Valdastico a sud di Rovereto attraverso le Valli del Leno. Un’ipotesi che, come abbiamo sempre detto, si conferma estremamente impattante, non supportata da alcun dato di traffico e mobilità e del tutto insostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

L’avvio della procedura di variante al PUP da parte della Giunta provinciale è preoccupante e richiede un’azione il più possibile ampia di opposizione ad un progetto che è dannoso ed inutile per il Trentino e del tutto incoerente con le strategie di sviluppo sostenibile.

Per questo il Gruppo provinciale del Partito Democratico del Trentino ha organizzato una serata di approfondimento dedicata al tema della Valdastico, dove interverranno i consiglieri Alessio Manica e Alessandro Olivi. L’incontro si svolgerà martedì 14 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Filarmonica in Corso Rosmini 86 a Rovereto. Gli organi di stampa e tutta la popolazione sono invitati a partecipare.