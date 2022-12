PD TRENTINO * SEGRETERIA NAZIONALE PD: « COSTITUITO IL COMITATO A SOSTEGNO DI PAOLA DE MICHELI, PRESENTI I FONDATORI SERRA, PEDRINI, DELLANTONIO, CALÌ, ZORZI, VOLTOLINI, SANTONI, PESCHEDASCH, MOSANER, OLIVIERI, MORMILE, SILVIO COVA »

15.18 - venerdì 23 dicembre 2022

Comitato trentino a sostegno di Paola De Micheli Segretaria del Pd. Oggi, 23 dicembre 2022, presso la sede del Partito democratico del Trentino si è costituito il Comitato trentino a sostegno della candidatura di Paola Demicheli alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

Presenti i fondatori del comitato: Paolo Serra, Silvano Pedrini, Simonetta Dellantonio, Vincenzo Calì, Maria Grazia Zorzi, Silvia Voltolini, Gisella Santoni, Matteo Peschedasch, Adalberto Mosaner, Luigi Olivieri, Pasquale Mormile e Tiziano Silvio Cova designato quale coordinatore del comitato.

Il coordinatore in presenza degli organi di stampa intervenuti alla presentazione del comitato, è intervenuto presentando la proposta politica di Paola De Micheli, riassunta nei seguenti punti:

Lavoro e disuguaglianze: dobbiamo rappresentare il mondo dei lavori, al plurale e non al singolare, perché il lavoro non è soltanto dipendente ma anche autonomo. Necessario proporre una riforma dello statuto dei lavoratori aggiornata alla realtà attuale del mondo dei lavori, comprendendo lavoratori autonomi, i lavori nuovi e atipici emersi negli ultimi anni, introducendo il salario minimo, adeguando i salari italiani ai grandi stati europei (Germania e Francia).

Ecologismo: abbiamo bisogno di un urgente transizione ecologica per proteggere il nostro pianeta prima che sia troppo tardi. Il ruolo della politica è portare avanti la transizione ecologica evitando che le conseguenze della transizione ricadano sulle spalle della fascia più debole della popolazione.

Parità di genere: negli anni il Partito democratico si è speso molto sulla parità di genere, investendo su quote rosa e preferenze di genere, non è però sufficiente: dobbiamo investire su una leadership femminile, e investire su candidature femminili per gli incarichi monocratici.

Concretezza: un’altra idea di sinistra radicata nei valori ma più concreta nelle scelte e nei criteri con cui si fanno quelle scelte, i criteri sono i bisogni delle persone.

Abbiamo perso le elezioni perché ci siamo persi. Dobbiamo ricoprire l’entusiasmo fondativo del lingotto (documento dei valori del Pd presentato da Veltroni nel 2007 al Lingotto di Torino). Un partito che si apre ma che allo stesso tempo è in grado di rappresentare la comunità che ne fa parte.

Tiziano Silvio Cova

Coordinatore comitato trentino per Paola De Micheli Segretaria