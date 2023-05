PD TRENTINO * PROIETTILE A FUGATTI: DAL RI E MIORANDI, « PROMUOVERE UN CLIMA DI RISPETTO, DIALOGO E COESIONE SOCIALE »

19.28 - lunedì 29 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Partito Democratico del Trentino esprime la sua solidarietà al Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, per l’atto vile e intimidatorio subito oggi. Condanniamo categoricamente ogni forma di violenza e minaccia, in quanto tali azioni costituiscono una palese attacco alla democrazia stessa.

L’intimidazione non deve trovare alcuno spazio nella vita politica, per quanto aspro possa essere il confronto e per quanto lontane possano essere le posizioni. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato o messo a rischio per le proprie idee o per il ruolo istituzionale che ricopre. È responsabilità di tutti noi, come cittadini e come partiti politici, promuovere un clima di rispetto, dialogo e coesione sociale.

Il Partito Democratico del Trentino chiede alle autorità competenti il massimo impegno affinché vengano individuati e puniti i responsabili di questo gesto.

Ricordiamo, inoltre, a tutti che la democrazia è fondata sulla libertà di espressione e sul confronto civile, e invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente al dibattito politico, promuovendo l’inclusione, il rispetto reciproco e la salvaguardia dei valori democratici.

*

Alessandro Dal Ri

Arianna Miorandi