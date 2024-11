PD TRENTINO * MUSIC ARENA – AREA S. VINCENZO: MANICA E MAESTRI, «TRA FAKE NEWS E COMMISSARIAMENTO»

11.19 - venerdì 8 novembre 2024

Davanti all’evidenza di una situazione del tutto straordinaria, non poteva che esserci un epilogo altrettanto straordinario. Consapevole di una situazione al limite, ancora nella scorsa estate, il PD del Trentino aveva chiesto quella soluzione commissariale alla quale adesso è pervenuta anche la Giunta provinciale. Con soli tre mesi di ritardo.

Ma il commissariamento non può essere un comodo paravento per celare responsabilità a vario livello: da quelle del sempre fuggevole Presidente Fugatti che, nel sostenere l’insostenibilità della pluri-milionaria spesa per la Trentino Music Arena pur di coprire le forzature amministrative e finanziarie compiute per il concerto di Vasco Rossi, ha dato credito a due stagioni di spettacolo estivo fallimentari e piegate solo a fini propagandistici.

Ma se Fugatti è il regista, nemmeno molto occulto, chi sedeva nel disciolto Cda del Centro S. Chiara – e soprattutto chi ha rivestito posizioni apicali – non ha responsabilità minori nel dipanarsi di questa follia. Infine, qualche responsabilità rimane anche in capo alla direzione dell’ente che non poteva non vedere, non segnalare, non allertare e che invece pare essersi avvolta in un ossequiente e complice silenzio.

Alla luce di questa situazione ed anche a fronte dell’esposto presentato alla Procura regionale della Corte dei Conti, attendiamo che sia fatta chiarezza soprattutto sull’adeguatezza e la proporzionalità delle spese sostenute, siano esse per consulenze, noleggi, cachet degli artisti e via dicendo, anche per sapere se paga sempre e solo Pantalone.

Spiace constatare le ennesime fake news di questa maggioranza, perché non c’è stato alcun serio investimento sia infrastrutturale, al di là della provvisorietà che per sua natura non è un investimento, come d’immagine, posto che fuori dai confini del principato leghista abbiamo ormai oltrepassato i limiti dell’irrisione pubblica.

La Giunta provinciale, contando sulla “memoria corta” dei trentini, continua la politica degli annunci, tanto roboanti quanto inconsistenti, assicurando investimenti per decine di milioni di euro nel nuovo stadio e puntando quindi a cancellare, con queste fumoserie, lo scandalo dei milioni gettati per assicurare al Trentino un radioso futuro musicale alle spalle.

Cons. Alessio Manica

Cons. Lucia Maestri