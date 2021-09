PD – TRENTINO * MOBILITÀ: «IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROVERETO HA ESPRESSO A LARGA MAGGIORANZA (23 SÌ, 3 CONTRARI E 4 ASTENUTI) IL “NO“ AL PROGETTO #VALDASTICO » (VIDEO ROBOL)

Il consiglio comunale di Rovereto ha espresso a larga maggioranza (23 sì, 3 contrari e 4 astenuti) il suo NO al progetto #Valdastico nord con uscita in Vallagarina con un atto formale che chiede al consiglio provinciale una bocciatura totale del documento preliminare. Troppo gravi sono state giudicate le carenze dal punto di vista della trasparenza, della documentazione e delle motivazioni che dovrebbero giustificare l’opera.

A difendere la scelte della giunta Fugatti in consiglio comunale è rimasta praticamente solo la Lega, perché anche forze di opposizione come Fratelli d’Italia e Europa Verde hanno votato la delibera o si sono astenuti.

Giulia Robol “Noi da sempre contrari ad un’opera vecchia come la Valdastico, perché traccia una linea di sviluppo che non è e non è mai stata quella del Trentino, oltre a non essere di alcun interesse per la città di Rovereto. Il tema ambientale, poi, è sempre importante perché paesaggio e ambiente determinano la qualità del nostro vivere, e qui non possiamo non notare che la Valdastico porterà un peggioramento della nostra qualità della vita”.

GUARDA IL VIDEO dell’intervento in consiglio comunale della viecesindaca GIULIA ROBOL