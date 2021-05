PD TRENTINO * MEDIOCREDITO: « LA SCELTA DELL’AVVOCATO STEFANO MENGONI PER LA PRESIDENZA È UN PASSO IMPORTANTE NELLA GIUSTA DIREZIONE »

La scelta dell’avvocato Stefano Mengoni per la presidenza di Mediocredito è un passo importante nella giusta direzione, in quanto sembra voler sottolineare la continuità con la positiva eredità lasciata dal precedente consiglio di amministrazione, del quale Mengoni è stato membro autorevole.

Nell’augurare al nuovo presidente buon lavoro, ci auguriamo che egli sappia mettere la sua competenza ed esperienza al servizio di una istituzione che chiede di essere valorizzata come patrimonio regionale, sede di dialogo e di collaborazione tra le due comunità autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le loro istituzioni provinciali, ma anche attraverso l’autonomia dei rispettivi sistemi di credito cooperativo, che rappresentano in modo diverso, ma complementare più che alternativo, due eccellenti risorse per lo sviluppo del nostro territorio.

*

Cons.ra Sara Ferrari

Capogruppo Pd