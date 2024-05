PD – TRENTINO / GRUPPO CONSILIARE PAT * MUSE TRENTO: «LA GIUNTA PROVINCIALE È INERTE NEL CONTRASTO AL LAVORO POVERO»

12.52 - martedì 21 maggio 2024

MUSE: LA GIUNTA INERTE NEL CONTRASTO AL LAVORO POVERO

Il gruppo consiliare del PD, che ha incontrato ieri i rappresentanti sindacali della CGIL FP, esprime grande preoccupazione per la gara d’appalto bandita dal Muse che rischia di peggiorare le condizioni di lavoratori e lavoratrici che già oggi sono lavoratori poveri e di fatto precari.

Attualmente, infatti, l’esternalizzazione alle cooperative delle figure di pilot e coach (guide ed educatori museali) e di altri servizi di front office ha determinato da un lato una flessibilizzazione estrema dell’orario di lavoro, che lo rende assimilabile a quello del lavoro a chiamata senza alcuna possibilità di conciliazione con la vita privata, e dall’altro una scarsa retribuzione con l’applicazione del contratto delle cooperative sociali, al posto di quello di federcultura. Condizioni che hanno determinato le dimissioni di 200 lavoratori e lavoratrici altamente qualificati in 10 anni.

Ora, invece di dare direttive chiare e risorse per la valorizzazione e re-internalizzazione del personale o quanto meno per rivedere il bando d’appalto, l’assessora Gerosa cosa fa? Promette semplicemente di mantenere un canale di confronto aperto per cercare di garantire i livelli occupazionali e di inquadramento giuridico ed economico, sapendo benissimo che se questa gara d’appalto si chiuderà così com’è gran parte dei pilot e coach spariranno o comunque si licenzieranno, non disposti a farsi sottoinquadrare come custodi, avendo titoli di studio e professionalità elevate.

La Giunta ha un’idea di quale museo della scienza vuole?! Si riempie la bocca da inizio legislatura della necessità di contrastare i bassi salari, di arrestare la fuga all’estero dei giovani laureati e di puntare sulla crescita del territorio. Bene questa è l’occasione per dimostrare che dalle parole si vuole passare ai fatti. Se il valore aggiunto del Muse, concepito come museo di divulgazione scientifica, sta nella presenza dei pilot e coach si tuteli questa figura e la si internalizzi o almeno si metta mano al bando d’appalto per riconoscerne l’elevata professionalità con stipendi adeguati e condizioni di lavoro dignitose. Sarebbe almeno un primo passo per contrastare il dilagare del lavoro povero di cui il pubblico, purtroppo, spesso si rende complice attraverso le esternalizzazioni.

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

