PD TRENTINO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « LA CAMPAGNA ELETTORALE, ” IL TRENTINO VUOLE VOLARE ALTO ” »

07.15 - domenica 3 settembre 2023

Nel cuore delle Dolomiti c’è un territorio che non si accontenta, che ha il coraggio di andare oltre, di superare ogni limite, di raggiungere l’eccellenza. Questa terra è il Trentino, e la voglia di volare alto è il motore che ci spinge a fare sempre di più e sempre meglio.

Vogliamo un sistema sanitario pubblico giusto, dove l’accesso alle cure di alta qualità, in tempi rapidi, sia un diritto, non un privilegio.

Vogliamo opportunità lavorative dignitose, dove il talento e l’impegno siano riconosciuti e valorizzati.

Vogliamo e dobbiamo abbracciare politiche sostenibili per l’ambiente, proteggere le risorse naturali che ci circondano.

Vogliamo e dobbiamo garantire un’istruzione di qualità, che permetta ai nostri giovani di sognare in grande e sfidare il mondo con conoscenza e competenza.

Noi del PD abbiamo un unico desiderio: vogliamo tornare a volare alto, perché la nostra Provincia merita il massimo. Insieme, possiamo volare più in alto di quanto abbiamo mai immaginato e rendere il Trentino non solo un luogo, ma un’esperienza di eccellenza, di giustizia, di sostenibilità e di crescita.