PD TRENTINO * ELEZIONI 2020: “ IL SEGRETARIO ZINGARETTI A TRENTO LUNEDI 14/9, PIAZZA DANTE – LIBER CAFè (12.30) “

Lunedì 14 settembre alle ore 12,30 presso il Liber Cafè di piazza a Dante a Trento sarà con noi il segretario nazionale del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ringraziamo per la sua gradita visita che ci incoraggia in vista dell’ultima settimana di campagna elettorale.

La presenza a Trento del segretario nazionale, che incontrerà il candidato sindaco della coalizione SìAmo Trento Franco Ianeselli e altre/i candidati sindaco del territorio trentino, testimonia l’attenzione con la quale anche a livello nazionale si sta seguendo la partita delle amministrative locali.

Nicola Zingaretti ha voluto essere personalmente presente a Trento per dare la carica a tutte le candidate e candidati che si cimenteranno, tra poco più di una settimana, in una sfida elettorale che mai come ora risulta essere cruciale per il futuro del Trentino.

L’incontro è pubblico e si svolgerà all’aperto, raccomandiamo a tutti, come sempre, l’uso corretto della mascherina e del distanziamento sociale.