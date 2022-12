PD – TRENTINO * ASSEMBLEA: « BENE L’AVVIO PERCORSO CONGRESSUALE, AMAREGGIATI NELL’ASSISTERE ALL’ENNESIMA ED INUTILE FORZATURA »

17.43 - sabato 17 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Assemblea del PD – Bene l’avvio del percorso congressuale, amareggiati nell’assistere all’ennesima, inutile, forzatura. L’assemblea del Partito Democratico del Trentino che si è svolta in data odierna ha avviato l’iter che consentirà anche in Trentino a tutti gli elettori del Pd di partecipare attivamente, attraverso il congresso. Questo in virtù del riconoscimento dei più basilari principi di democrazia, che non possono essere derogati a colpi di maggioranza.

Nel corso dell’assemblea numerosi interventi di coloro che avevano in precedenza chiesto il congresso hanno manifestato la volontà di chiudere una fase di tensione: non ci interessa aver avuto ragione, ci interessa che quella che ci aspetta sia una fase davvero positiva di rilancio del partito.

Per questo molti di noi sono intervenuti senza preclusioni rispetto all’ipotesi di ritiro delle dimissioni da parte della segretaria Maestri proprio come segnale di distensione e di ritrovata coesione.

Ci ha amareggiati assistere increduli ad una conclusione dell’assemblea confusa e ancora una volta forzata, in cui i toni si sono inutilmente accesi e sono stati certificati da un documento tirato fuori alla fine, senza che potesse essere neppure letto e discusso, votato in maniera del tutto irrituale; “prendere o lasciare”, senza alcuna possibilità di dialogo, che sarebbe stato possibile diversamente da quelle che erano le posizioni sul tema congressuale. Mentre si è deciso di abbandonare l’aula per non votare un simile provvedimento, il documento ha assegnato alla segretaria il potere di accordarsi su un candidato presidente in pendenza di congresso.

Non servivano questi giochetti: avevamo manifestato tutta la disponibilità per gestire in maniera condivisa questa fase congressuale. Tutti condividiamo che gli incontri della costituenda coalizione debbano proseguire, ad esempio sul piano programmatico e valoriale, ed anche sul confronto rispetto all’individuazione del candidato presidente per le elezioni provinciali.

Ma è altrettanto ovvio che sarebbe politicamente impensabile gestire a colpi di forzature questa partita per provare a chiuderla anzitempo, con un congresso tra poche settimane. Delude l’atteggiamento parziale di chi in una fase congressuale dovrebbe avere un ruolo di garanzia e trasparenza; delude chi ha assecondato questo metodo. La politica è persuasione e dialogo, se diventa continue forzature interne, porterà soltanto ad allontanare i cittadini e a perdere le elezioni. Continueremo a lavorare con positività perché attraverso la partecipazione si torni a credere nella Politica.

Elisa Viliotti

Antonella Sartorelli

Cristina Frassoni

Giacomo Pasquazzo

Sacha Decarli

Michele Toccoli

Federico Degasperi

Alessandro Fedrigotti

Roberto Valcanover

Valeria Parolari

Annamaria Lazzeri

Tiziana Betta

Laura Cattoni

Vera Rossi

Chiara Rossi

Giuliano Muzio

Elia Bombardelli

Andrea Conti

Stefano Mazzoldi

Domenico Spinella