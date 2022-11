PD TRENTINO – 12 FIRME * “CONGRESSO 2023“: « CHIEDIAMO ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE ED ALLA DIREZIONE NAZIONALE DI NON OSTACOLARNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO »

13.12 - martedì 22 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La politica, quella bella, significa partecipazione, passione, proposta e confronto sulle idee. Il Partito Democratico è nato su questo assunto, e il congresso previsto a livello nazionale e provinciale potrà essere un grande momento di riflessione, coinvolgimento e riavvicinamento con le persone, soprattutto nelle valli, dove il Pd deve ritrovare sintonia, in vista delle elezioni provinciali dell’autunno 2023.

Preoccupati dell’ipotesi avanzata da una parte della classe dirigente del PD di prorogare se stessa, con tanti iscritti e elettori chiediamo all’assemblea provinciale ed alla direzione nazionale di non ostacolare il regolare svolgimento del congresso previsto.

In allegato l’appello, che si può sottoscrivere al link

https://forms.gle/1YfNKzDKMPB7ebG3A

o inviando una mail all’indirizzo

CongressoPdt.2023@gmail.com

Stefano Mazzoldi – capogruppo PD Consiglio comunale Arco

Alessandro Fedrigotti – consigliere comunale Ledro e componente coordinamento provinciale PD

Giuliano Muzio – consigliere comunale Nomi ed ex segretario provinciale PD

Sacha De Carli – componente coordinamento provinciale PD e segretario PD Alta Rotaliana e Altopiano della Paganella

Domenico Spinella – segretario PD Isera e consigliere comunale Isera

Vera Rossi – vicesindaco Comune di Altavalle e componente coordinamento provinciale PD

Elisa Viliotti – consigliere comunale Baselga di Pinè e componente assemblea provinciale pd

Enzo Latino – presidente del Consiglio comunale di Levico

Giacomo Pasquazzo – consigliere comunale Castel Ivano e componente assemblea nazionale PD

Federico Degasperi – componente assemblea nazionale PD

Andrea Conti – segretario uscente PD Levico

Elia Bombardelli – circolo PD Arco

Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali Articolo 1 dello Statuto del Partito democratico.

Di fronte ai tanti cambiamenti in corso, per la prima volta il Trentino ha avviato un preoccupante processo di omologazione al resto del Paese, perdendo quella tensione generativa di originalità che deriva dal vivere pienamente la specialità dell’autonomia. Il primo governo provinciale di destra ha fatto retrocedere il nostro territorio, ma il centrosinistra, ed il Partito Democratico in particolare, saprà ritrovare la fiducia della comunità soltanto avviando una reale fase di partecipazione.

Quando una classe dirigente pretende di decidere da sola ciò che è meglio, escludendo la sua comunità dai processi decisionali, spesso sbaglia, e sicuramente impedisce di far emergere nuove idee, passione, entusiasmo, progettualità, nuove persone disposte a mettersi in gioco.

Il Partito Democratico del Trentino ha eletto i suoi organismi 4 anni fa, prima del Covid, della guerra, della crisi energetica e di quella climatica. Il mondo è cambiato, e il mandato della segretaria e dell’assemblea provinciale del Pd è terminato.

In democrazia, e in un partito che è nato sull’idea stessa della partecipazione, il primo dei principi fondanti è che al termine di un mandato, si torni a coinvolgere gli elettori attraverso un voto.

Preoccupa la richiesta di una parte degli organismi dirigenti del partito di prorogare se stessi e di impedire quanto previsto dallo Statuto, ossia il diritto di ogni iscritto ed elettore del Pd di eleggere il proprio segretario sulla base di una proposta di linea politica. Significherebbe impedire un percorso di partecipazione che potrà portare nuova linfa ad un percorso verso le elezioni provinciali che appare appannato.

Per questo motivo si chiede all’assemblea provinciale ed alla direzione nazionale del Partito democratico di non ostacolare il regolare svolgimento del congresso, secondo le regole previste dallo Statuto.