PD * ROMA: ORGANIZZAZIONE PARTITO, « SI È INSEDIATO OGGI IL COMITATO COSTITUENTE, CONTRIBUIRÀ ALLA ELABORAZIONE DEL MANIFESTO VALORI E PRÌNCIPI »

12.57 - giovedì 01 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

PD, si è insediato oggi il Comitato Costituente

Si è tenuto stamattina l’incontro di insediamento del Comitato Costituente che contribuirà alla elaborazione del Manifesto dei valori e dei principi, cuore del percorso costituente che porterà alla nascita del Nuovo PD.

Il Comitato, i cui componenti son stati scelti sulla base della diversità delle provenienze, delle competenze, delle età e dei punti di vista, lavorerà nelle prossime settimane sia in plenaria sia in sottocomitati con l’obiettivo di rendere possibile l’approvazione da parte dell’Assemblea costituente prevista per il 20-22 gennaio 2023 del nuovo testo fondamentale dei valori e principi del Partito Democratico.

Nella riunione di insediamento è stato definito il metodo di lavoro, si è tenuta una prima discussione generale ed è stato fissato il calendario delle attività.