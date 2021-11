PD NAZIONALE * “LIBERE DALLA VIOLENZA”: « ALL’AGORÀ SARÀ PRESENTE IL SEGRETARIO ENRICO LETTA, APPUNTAMENTO IL 23 NOVEMBRE ALLE 17.30 »

18:34 - 22/11/2021

Agorà democratica “Libere dalla violenza”: domani alle 17,30 alla Casa Internazionale delle donne, con Enrico Letta.

“Libere dalla violenza. Una rivoluzione civile contro silenzio e indifferenza”

In vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani -martedì 23 novembre- si terrà a Roma l’Agorà “Libere dalla violenza. Una rivoluzione civile contro silenzio e indifferenza”, dalle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne (Via della Lungara, 19).

All’iniziativa, alla quale parteciperanno Valentina Cuppi Presidente PD, Cecilia D’Elia responsabile parità e Portavoce della Conferenza nazionale Donne Democratiche, Valeria Valente senatrice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, le parlamentari Laura Boldrini e Valeria Fedeli e Maria Pia Pizzolante della Direzione nazionale PD – sarà presente il segretario del PD, Enrico Letta.

Seguiranno l’iniziativa, in linea con lo spirito partecipativo delle Agorà democratiche: Associazione Donne Giuriste, Battiti, BeFree, CAV Artemisia, CAV Linea Rossa Ravenna, Donne CGIL, Cooperativa E.V.A, Differenza Donna, Dipartimento pari opportunità di ALI, Donne UIL, Femminile Maschile Neutro, Fondazione Pangea Onlus, Noi Rete Donne, Rete Reama, Unione donne italiane.

Per maggiori informazioni

Parteciperanno, fra gli altri, Senio Bonini, giornalista; Lorenza Bonaccorsi, presidente Primo Municipio; Susanna Camusso, CGIL; Stefano Ciccone, Maschile plurale; Damiano Coletta, sindaco di Latina; Ettore Colombo, giornalista; Silvia Garambois, presidente Giulia giornaliste; Barbara Kenny, InGenere; Simona Lembi; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Monica Lucarelli, assessora pari opportunità Roma; Valeria Manieri, Le Contemporanee; Flaminia Saccà, Docente Universitaria; Pina Picierno, parlamentare europea; Gianni Riotta, giornalista; Maria Elena Spadoni, vicepresidente Camera; Maria Terranova, Delegata Pari Opportunità ANCI e Sindaca di Termini Imerese; Ivana Veronese, UIL.

L’Agorà sarà trasmessa in diretta audio su Radio Immagina