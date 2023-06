PD NAZIONALE * INCONTRI ISTITUZIONALI: « ELLY SCHLEIN A BRUXELLES, VISITE A COMMISSARI GENTILONI – TIMMERMANS – SCHMIT – URPILAINEN »

15.48 - martedì 27 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

PD, Schlein a Bruxelles da oggi a giovedì

Elly Schlein sarà a Bruxelles da martedì 27 a giovedì 29 giugno per partecipare al summit dei socialisti europei in preparazione del Consiglio europeo e per incontri politici e istituzionali. La visita inizierà con una riunione con la delegazione degli europarlamentari del Partito Democratico.

In programma anche incontri con i commissari Gentiloni, Timmermans, Schmit, Urpilainen. Mercoledì Schlein incontrerà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Nella serata di mercoledì, appuntamento pubblico promosso dalla federazione PD Belgio e dal circolo PD Bruxelles.

Giovedì mattina, partecipazione al pre-vertice PSE, con incontri bilaterali con alcuni leader socialisti europei, con il presidente PSE Stefan Löfven e con il segretario generale Giacomo Filibeck.