PD * FESTA NAZIONALE DELL’UNITÀ: «CON MASSIMO GAZZA – MARCO MASSARI – LAURA ARDUINI – ROBERTA MORI – IGOR TARUFFI, A REGGIO EMILIA (2/9 ORE 18.30) »

18.57 - lunedì 1 settembre 2025

PD: Al via domani la Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia. La Festa nazionale dell’Unità prende il via domani, martedì 2 settembre, a Reggio Emilia, presso lo spazio Iren Green Park. Alle 18.30, a inaugurare la Festa, presso la Sala Nilde Iotti, saranno Massimo Gazza, Marco Massari, Laura Arduini, Roberta Mori e Igor Taruffi.

Sempre nella Sala Nilde Iotti, alle 19.45, ci sarà l’inaugurazione della Mostra – 1945-2025 Ottanta anni di Feste dell’Unità. Frammenti di un romanzo popolare, tra storia e memoria, con Igor Taruffi, Dumas Iori, Lorenzo Capitani.
A seguire, alle 20.00, il dibattito “L’unità delle donne”, con Roberta Mori, Sesa Amici, Laura Arduini, Valeria Fedeli, Antonella Incerti, Albertina Soliani. Modera Roberta Serdoz. Chiude la giornata un monologo di Nichi Vendola che, alle 21, ricorderà Pier Paolo Pasolini.

I dibattiti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del Partito Democratico.

