PD DI TRENTO * PARTECIPAZIONE: «UNANIMITÀ PERCHÉ IL RINNOVO DEL VERTICE PROVINCIALE DEL PARTITO SI FACCIA DOPO LE ELEZIONI PROVINCIALI »

11.24 - mercoledì 23 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In vista del voto dell’Assemblea provinciale di oggi (mercoledì 23/11), il PD di Trento ha concordato in modo unanime sull’opportunità di rinnovare il vertice provinciale del partito dopo le elezioni provinciali, in modo autonomo dal congresso nazionale, dopo un percorso che richiederà l’impegno unitario di tutta la comunità del PD per tornare ad incontrare la fiducia dei Trentini.

Si ritiene invece preferibile dedicare i prossimi mesi alla costruzione partecipata delle nuove proposte per il futuro del Trentino, alla ricerca dei migliori candidati da sostenere, all’irrobustimento del partito per rispondere nel migliore dei modi alle importanti sfide che ci attendono.

Questo periodo, inoltre, sarà da dedicare al dialogo coi cittadini, con la coalizione e con i rappresentanti della società civile che ne vorranno far parte, alla scelta della/del candidata/o Presidente, alla definizione di un programma che sia prima condiviso e poi realizzato dalla squadra dell’Alleanza Democratica per l’Autonomia.

Il congresso nazionale sarà l’occasione per ricostituire il partito leader del centro-sinistra e capire come rappresentare gli Italiani meglio di quanto hanno reso evidente le ultime elezioni, traendo importanti spunti che caratterizzeranno le politiche del PD in Trentino, in Italia e in Europa.