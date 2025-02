PD * CONVEGNO “LOTTA A MAFIE E CORRUZIONE“: «CON ENZA RANDO – CHIARA BRAGA – FRANCESCO BOCCIA – ELLY SCHLEIN (24/2)

17.32 - domenica 23 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Pd: Lunedì 24 convegno su Lotta alle mafie e alla corruzione. Domani, lunedì 24 febbraio, alle ore 14.30 nella sede del Partito democratico in via Sant’Andrea delle Fratte 16, si terrà il convegno “Lotta alle mafie e alla corruzione al centro della politica. Far vivere i valori della Costituzione” organizzato dal dipartimento Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza.

L’incontro, che si concluderà alle ore 19.30, approfondirà il tema del contrasto alle mafie e all’illegalità, ascoltando esperti e territori. A introdurre i focus sarà la responsabile del dipartimento, Enza Rando, seguita dai saluti dei capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.

Interverranno Rosy Bindi, Walter Verini, Emanuele Lionti, Dario Montana, Iolanda Rolli, Tatiana Giannone, Roberto Montà, Enzo Ciconte, Nando Dalla Chiesa, Maria Grazia Mazzola e Christian Fossi.

I lavori saranno conclusi dalla segretaria, Elly Schlein.