PATT+AUTONOMISTI+POPOLARI * REPLICA A CAMPOBASE: MARCHIORI, « QUANDO LE IDEE MANCANO SI PROVA AD ATTACCARE GLI ALTRI, VOSTRA ENNESIMA CADUTA DI STILE »

Marchiori (PATT): “Campobase dimostra tutta la sua inconsistenza. Quando le idee mancano si prova ad attaccare gli altri.” Gli esponenti di Campobase hanno dimostrato l’ennesima caduta di stile.

Più preoccupati a parlare del PATT, anziché del loro etereo movimento nato e mai decollato, dimenticano forse di essere stati proprio loro ad abiurare al progetto di rafforzamento dell’area autonomista, popolare, civica e territoriale, accettando il ruolo di comparse a fianco di movimenti che nulla hanno a che fare con lo sviluppo sostenibile del Trentino e di un PD che, con la Segretaria nazionale Schlein, sta conducendo una battaglia contro l’Autonomia sperando così di recuperare voti in quel Sud mai sviluppatosi con l’organizzazione statale centralista post unitaria.

Francamente dopo ripetuti inviti alla collaborazione e al confronto politico, puntualmente caduti nel vuoto, abbiamo capito che da parte loro non vi era né la volontà, né la visione di Trentino che noi volevamo costruire.

Come PATT siamo riusciti nell’impresa di porre come base di partenza imprescindibile della futura coalizione i capisaldi per un Trentino più autonomo, in grado di far crescere il nostro sistema e migliorare ciò che non va. Poco ci importa se Fugatti andrà a Pontida, i riti e la storia degli altri partiti non ci riguardano, i nostri “luoghi del cuore” sono e restano altri. Ciò che conta è che alla prova dei fatti Fugatti ha sposato in pieno le proposte autonomiste rendendole centrali.

Tanto che alcune di esse sono già state attuate: dal rapporto con Roma (con la proposta di principio dell’Intesa sottoscritta da tutte le speciali), alla Regione (con il protocollo fra quest’ultima e le due province), all’Euregio (che ha visto perfino l’apertura della sede a Trento), alla nostra storia (con il percorso su Hofer e la riscoperta della nostra identità) per arrivare perfino al Centro Studi sull’Autonomia (teorizzato da Rossi ma mai nato per il veto del PD). Misure concrete che dimostrano un’attenzione e una sensibilità particolari, oltre che una comune visione che Fugatti non perde occasione di sottolineare, senza la vergogna, l’indifferenza e i timori che invece altri non hanno mai smesso di mostrare.

Ma come PATT abbiamo anche costruito una vera e propria area politica capace di essere determinante e di intercettare il consenso non solo autonomista ma anche popolare, tanto che per la prima volta un autorevole movimento popolare si è pienamente riconosciuto nell’esperienza autonomista sotto il simbolo delle Stelle Alpine.

E, primi fra tutti, abbiamo costruito un programma serio, coerente e soprattutto attuabile in grado di dare risposte ai trentini. Mentre Campobase è ancora fermo alle generiche dichiarazioni di intenti del suo candidato presidente (“va trovato un nuovo sistema educativo”, “bisogna migliorare la sanità” senza mai però dire cosa si vuole fare concretamente) o alle soluzioni strumentali, dette solo per tenere buona la parte più estremista della coalizione (“dobbiamo valutare se si possono portare i nostri rifiuti a Bolzano” quando è già stato detto dal presidente Kompatscher e non solo che il termovalorizzatore sudtirolese è già saturo).

Non si preoccupino i superstiti di Campobase: il PATT non ha alcun a intenzione, né bisogno di andare a Pontida. Come non ha bisogno di cambiare continuamente simbolo, senza mai cambiare veramente le figure di riferimento, anzi, andando a ripescarle direttamente dalla soffitta.

Il PATT c’è orgogliosamente da 75 anni con le sue due Stelle Alpine e con un’intesa politica più forte che mai con la SVP perché, fedele alla sua linea e ai suoi valori, è riuscito ad adattarsi al mutare dei tempi. Lo farà anche questa volta. Con buona pace di chi le scelte le ha fatte solo per il proprio interesse personale o per impostazione ideologica: due cose che non vanno d’accordo con l’essere autonomisti.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT+autonomisti+popolari