PATT * VALDASTICO: “L’USCITA DELL’ARTERIA STRADALE È PREVISTA DAL PUP, INSERITA AI TEMPI DELLA GIUNTA ROSSI”

19.43 - giovedì 3 ottobre 2024

In merito al dibattito in corso in Consiglio provinciale relativo all’allargamento del corridoio est per l’uscita della Valdastico, il Partito Autonomista Trentino Tirolese ribadisce ancora una volta la propria posizione rispetto agli interventi strumentali in corso nell’aula consiliare.

L’allargamento del corridoio, è bene specificarlo, non significa realizzazione dell’arteria stradale a Rovereto sud, per la quale, come autonomisti abbiamo sempre sollevato dubbi in merito all’impatto ambientale e alle reali ricadute economiche, chiedendo l’espressione diretta dei cittadini e dei territori a fronte della presentazione dei dati relativi alla sostenibilità ambientale ed economica.

Un percorso partecipativo di coinvolgimento che era stato ribadito anche in sede di stesura del programma di coalizione in vista delle provinciali dello scorso anno.

Chi si straccia le vesti oggi contro la Valdastico, farebbe bene a considerare che l’uscita dell’arteria stradale è già prevista a livello del PUP, inserita ai tempi della giunta Rossi, sostenuta da tutti i partiti dell’allora coalizione, per evitare un’imposizione governativa.

Una scelta dettata anche dalla necessità che tale collegamento sia possibile solo nel caso rappresenti vantaggio per il Trentino e per tutti i territori interessati e, quindi, oltre a Trento e alla Vallagarina, anche alla Valsugana.