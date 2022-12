PATT – MOVIMENTO GIOVANILE * SCHIERAMENTI: « IN TRENTINO LA SITUAZIONE POLITICA È CAOTICA, NESSUNO RIESCE AD AVVICINARSI AD UNA SOLUZIONE »

16.41 - lunedì 19 dicembre 2022

In Trentino la situazione politica di ambedue gli schieramenti sembra quanto mai caotica e, in vista delle elezioni, incombenti come una spada di Damocle, si avvicinano sempre di più senza che nessuno dei due riesca ad avvicinarsi ad una soluzione. Suscita interesse, in questo contesto, lo sguardo degli autonomisti. Entrambi gli schieramenti sono sicuri che ovunque le Stelle Alpine decideranno di orientarsi, saranno la carta giusta per vincere, ma oltre questo ragionamento troppo spesso si fatica ad andare. Perché le Stelle Alpine non sono semplici “strumenti” atti ad arrivare alla vittoria, a cui affibbiare qualche poltrona di circostanza come misera ricompensa, ma vogliono e devono avere un ruolo centrale nella costruzione del Trentino di domani. I Giovani Autonomisti in questo rivendicano il loro ruolo primario, riponendo la massima fiducia nel Partito e nella segreteria consci che la voce dei giovani sarà ascoltata al momento opportuno.

Il lavoro deve essere impostato sulla base della reciproca fiducia, utilizzando tematiche che avvicinino l’elettore alla sensibilità verso l’Autonomia e all’importanza della presenza, qui ed ora, di una forza territoriale che è nata per difenderla. Proprio per questo, I Giovani Autonomisti hanno già cominciato un proficuo dibattito interno per sviluppare proposte concrete in tal senso. Ad esempio, pensando ai giovani come noi, con proposte riguardante l’abitare giovane, tramite incentivi e garanzie, in aggiunta ad altre proposte come un credito di imposta per coloro che dopo aver studiato in Trentino decidono di stabilirvisi o per quei giovani trentini che dopo il percorso di studio decidono di rimanere a risiedere in zone svantaggiate. Queste sono solo alcune delle proposte sul tavolo, che verranno approfondite e verificate nella loro fattibilità e metodo, per dare una sostanza al programma e per evitare che esso diventi un mero elenco di buoni propositi.

Il successo di una forza politica, come per un prodotto, deriva anche dalle innovazioni che riesce a schierare e, dunque, crediamo che possa essere un importante vantaggio competitivo avere al proprio interno un nucleo di giovani che collaborando attivamente possono portare una formazione politica a presentarsi agli appuntamenti elettorali non solo freschi in facciata ma anche rinnovati nei contenuti e nel modus operandi. Per questo i principi dello statuto non devono solo valere per generiche prese di posizione, ma devono guidare l’operato anche nello svolgimento dei compiti e del dibattito interno, che sappia soprassedere personalismi ed evitare inutili e deleterie divisioni.

Il nostro ideale passa innanzitutto dall’ascolto del territorio e dalle tematiche che da esso derivano. Come giovani vogliamo e dobbiamo essere in primo piano nella formulazione delle proposte per dare il giusto spazio a idee nuove, che devono prescindere qualsiasi apparentamento politico, e che devono però essere strutturate seguendo i principi identitari autonomistici che, come un faro, ci conducono nella nostra azione. È necessario altresì porre enfasi sui temi anche per tacciare voci ed allontanarsi da una narrazione svilente che riduce tutto a mere “Poltrone”.

D’altro canto, convinti che questo possa avvenire solamente se vige armonia all’interno della nostra formazione, guardiamo con occhio critico i processi mediatici sulle “intenzioni” che quotidianamente interessano il nostro Partito. Ribadiamo con fermezza che i fantomatici accordi politici che una certa narrazione vuole in tutti i modi scoperchiare che, alla prova dei fatti, non sono esistenti se non tra le righe di qualche sporadico articolo. In questi anni abbiamo visto ed apprezzato il modus operandi della segreteria che è sempre stata trasparente nei nostri confronti, con il Movimento Femminile e soprattutto con il Consiglio del Partito. L’essere giovani non va scambiato con l’inesperienza, potendo annoverare tra alcuni dei nostri militanti autonomisti da più di dieci anni, oltre a non avere memoria (nella storia recente) di un coinvolgimento così diffuso e trasparente della base del Partito, la vera forza ed anima del PATT.

Ma nella stessa ottica di collaborazione attiva e reciproca ci preme sensibilizzare la segreteria sul mantenere alta l’attenzione su proclami e facili promesse fatte da tutte le forze politiche nazionali che si sono sempre dimostrate contrarie alla nostra specialità, non ritenendo sufficienti alcune spoglie dichiarazioni mediatiche per avere le opportune garanzie per il nostro territorio e soprattutto per lo Statuto Speciale della nostra Regione. Vogliamo concludere nel confermare pieno sostegno e fiducia nella segreteria, unico organo legittimato dal Congresso per poter interloquire con le altre forze politiche, fiduciosi che possa intraprendere la strada migliore per il nostro Partito e soprattutto per il nostro speciale territorio