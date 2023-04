PATT * MORTE GIOVANE CALDES (TN): « GRANDI CARNIVORI, CONVIVENZA POSSIBILE SOLO IN PRESENZA DI REGOLE CERTE (ED INTERVENTI IMMEDIATI IN CASO DI AGGRESSIONI) »

17.14 - giovedì 6 aprile 2023

Patt: La convivenza con i grandi carnivori è possibile solo in presenza di regole certe ed interventi immediati in caso di aggressioni! Se venisse confermata l’aggressione mortale di un orso nei confronti del giovane runner a Caldes (Tn) si aprirebbe uno scenario che fino ad oggi è sempre stato evitato: la possibilità che l’orso possa essere un problema mortale per l’uomo.

Le regole esistono e prevedono un iter che può portare anche alla soppressione degli individui pericolosi. È necessario che questa possibilità venga resa immediatamente eseguibile. Inoltre, è importante che Roma e Bruxelles capiscano che la convivenza tra uomo e orso, e soprattutto la sopravvivenza del progetto Life Ursus, è possibile solo se viene prima garantita la sicurezza delle persone. Il nostro consigliere Lorenzo Ossanna sta già lavorando da tempo al deposito di un testo di legge ad hoc.

È ovvio, o almeno dovrebbe esserlo, che se in primis non viene garantita la sicurezza delle persone il progetto Life Ursus rischia non solo di non essere compreso dai cittadini, ma anche di essere messo definitivamente in discussione. In questo momento, comunque, in attesa che venga accertata la verità, il pensiero va alla famiglia del giovane deceduto che è stata colpita da questa tragedia immane.

