PATT * CONGRESSO STRAORDINARIO: « 150 I DELEGATI, APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE»

07.12 - giovedì 30 maggio 2024

Si è svolto martedì 28 maggio presso l’Auditorium della cantina La Vis il congresso straordinario del Patt. L’assise autonomista è stata convocata dal Presidente Franco Panizza per approvare le modifiche statutarie necessarie a rendere effettiva la convergenza di autonomisti, popolari e civici nella stessa casa politica, quella delle due Stelle Alpine.

Nessuno stravolgimento delle regole interne, quanto la volontà di garantire maggiore rappresentatività ai territori e alle anime del partito con l’aumento dei posti nella Giunta esecutiva e la possibilità di eleggere fino a due Vicesegretari così da garantire maggiore spirito di squadra nelle decisioni.

Una modifica transitoria, invece, quella che prevede, unicamente per il prossimo congresso ordinario che si celebrerà in autunno, il venir meno del limite di anzianità di tessera per essere eletti ai vertici del partito. Anche in questo caso una norma per parificare tutti i tesserati, indipendentemente dalla loro storia politica precedente al percorso comune.

Le modifiche sono state approvate all’unanimità davanti al notaio Vangelisti. Si apre così la strada per una nuova stagione per le Stelle Alpine che, da un lato, vogliono completare il processo di trasformazione in partito di raccolta per il Trentino e, dall’altro, intendono essere il più possibile riferimento per coloro che si riconoscono in una politica moderata, concreta e vicina alle persone. Un momento, quello di ieri, che rappresenta un punto di partenza in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali.

Proprio per questo, dopo le modifiche statutarie, la serata è proseguita con il resoconto da parte del Gruppo consiliare e degli assessori provinciali del lavoro fin qui svolto e delle sfide future. In particolare, il Consigliere Kaswalder, ricordando la storia autonomista fin dai tempi dell’ASAR, ha spiegato come il suo impegno si stia orientando in particolare sull’energia come risorsa per i trentini, soprattutto in questo momento in cui per l’idroelettrico si stanno aprendo interessanti prospettive.

La Capogruppo Bosin, che ha fatto anche le veci dell’Assessore Tonina impegnato in attività istituzionali, ha presentato il suo disegno di legge sul volontariato: partendo dalla recente norma di attuazione che porta in capo alla Provincia la normativa sul terzo settore, la Consigliera ha voluto puntare molto sulla semplificazione per le Associazioni, ormai oberate dalla burocrazia e dagli adempimenti introdotti con il nuovo Codice nazionale.

L’Assessore Marchiori, infine, ha fatto il quadro sulle politiche della casa e, in particolare, sulla necessità di dare risposte a tutte le fasce sociali trentine per aiutare quelle in difficoltà, contrastando al contempo lo spopolamento delle valli. I lavori sono stati chiusi dalla presentazione delle candidature alle elezioni Europee e, in particolare, è toccato alla Vicesegretaria Roberta Bergamo, seconda in lista dopo Herbert Dorfmann, spiegare i motivi di un voto che è l’unico possibile per dare rappresentatività al Trentino e voce alle istanze della montagna a Bruxelles. Per i più di centocinquanta intervenuti è stato un momento importante di confronto e di approfondimento, oltreché la partenza ufficiale del percorso comune.

Simone Marchiori

Segretario politico Patt