PATT * AUTOGOVERNO: “ CON SVP E PT VIGILEREMO SULLA NOSTRA AUTONOMIA, MA LA NOSTRA POSIZIONE POLITICA NON È CAMBIATA “

15.32 - giovedì 06 ottobre 2022

Negli ultimi giorni si è assistito ad un fiorire di prese di posizione, ma anche a un quasi quotidiano fiorire di “distillati di pensiero” (sic!) di un consigliere provinciale del PATT che dipingono un Partito Autonomista già approdato nell’area del centrodestra con accordi già scritti con Fratelli d’Italia. Inutile dire che tali ricostruzioni sono frutto della fervida immaginazione di chi le pronuncia e nulla hanno a che fare con la realtà politica del momento.

Questo basterebbe come risposta alla disinformazione messa in giro ad arte e puntualmente ripresa da alcuni organi di informazione, ma vale comunque la pena ribadire una posizione, quella del PATT, che, già dal Congresso del 2019, viene ripetuta come un mantra: il Partito Autonomista non ha alcuna intenzione di fare da stampella ad uno schieramento o all’altro, ma semmai vuole impegnarsi in un percorso che veda una declinazione territoriale che sia vicina ai cittadini e metta al primo posto l’interesse del nostro territorio. Rafforzando l’area moderata, portandola ad essere protagonista.

Se, come alcuni partiti sostengono assieme al suddetto consigliere, avessimo già stretto accordi, ci saremmo schierati fin dalle elezioni politiche. Invece, in maniera compatta e condivisa, dopo un articolato percorso partecipativo, al quale proprio il consigliere succitato si è sottratto, abbiamo intrapreso la strada più complessa, ma sicuramente più utile al Trentino che è stata quella del rafforzamento dell’asse regionale con la SVP e dell’intensificazione delle alleanze territoriali. Un percorso serio e coerente che è stato pure premiato dagli elettori sia alla Camera che, in misura ancora maggiore, al Senato.

Un dato, quest’ultimo, da non sottovalutare visto che per la prima volta anche la “Camera alta” poteva contare sullo stesso corpo elettorale di Montecitorio e, quindi, i due dati possono essere confrontati.

Il dibattito scatenatosi prima e dopo il voto, mostra semmai due aspetti ormai assodati: da un lato l’interesse su più fronti nei confronti del PATT e, dall’altro, il tentativo da parte di alcuni esponenti interni di obbligare gli autonomisti ad una scelta di campo senza alcuna analisi né discussione interna, basando tutto sull’inaccettabile ricatto del “o si fa così o ce ne andiamo”.

Ovviamente, come già più e più volte specificato, il PATT non si è venduto al miglior offerente (anche perché avrebbe avuto più convenienza a farlo tempo fa), né vuole farlo in futuro. Non ha nemmeno intenzione di farsi desiderare per poi andare da solo. L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare l’area moderata territoriale, discutendo poi di temi e valori.

Ed è in questo frangente che ribadiamo ancora una volta la nostra posizione su Fratelli d’Italia: riconosciamo e rispettiamo l’enorme quantità di voti raccolta e auguriamo che il nuovo Governo possa risolvere i problemi dell’Italia. Noi, assieme a SVP e Progetto Trentino vigileremo affinché il nostro sistema di autogoverno non venga toccato ma, anzi, venga potenziato.

L’Autonomia, soprattutto quella trentina, tuttavia, si basa su una visione diversa da quella portata avanti da FDI. Una visione transfrontaliera, europeista che supera i confini nazionali. Una visione che gli autonomisti portano avanti da decenni e alla quale non possono rinunciare.

In vista del 2023, quindi, non vi è alcuna apertura nei confronti di FDI. Con buona pace di chi vorrebbe spingere a questo avvicinamento per legittimare le sue scelte ideologiche che di autonomista non hanno nulla.