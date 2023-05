PATT * AMMINISTRATIVE: SEGRETARIO MARCHIORI: « SE LA SITUAZIONE O I PROGRAMMI DI RIFERIMENTO DOVESSERO MUTARE RIVALUTEREMO LA NOSTRA POSIZIONE »

11.52 - sabato 6 maggio 2023

Marchiori (PATT): “La posizione degli Autonomisti non è né scontata, né definitiva”.

Siamo sorpresi del modo con cui nel dibattito di questi giorni viene data per scontata la posizione politica del PATT. Una posizione che invece non è scontata e men che meno può essere considerata definitiva.

Le scelte del PATT – ritengo opportuno ricordarlo – sono sempre state legate ai programmi, ai contenuti, agli obiettivi e ai modi più opportuni per perseguirli concretamente. Con il candidato presidente Maurizio Fugatti abbiamo trovato le necessarie convergenze per prefigurare un’alleanza credibile e rispondente agli interessi del Trentino e della sua gente.

Se la situazione complessiva, o i programmi di riferimento, dovessero mutare, il PATT rivaluterà la propria posizione. Per essere più chiari, se dal confronto emergessero situazioni inconciliabili con il nostro progetto politico e programmatico, faremo scelte diverse, anche considerando – come in passato è già accaduto – la possibilità di presentarci da soli alle prossime elezioni provinciali.

Questo perché il nostro fine primario e irrinunciabile è perseguire il bene del Trentino, non il potere fine a se stesso.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT