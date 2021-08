PATT – ALA (TN) * SCOMPARSA ARNALDO TOMASONI: « UNA FIGURA DI SPICCO DELL’AUTONOMISMO TRENTINO, UN UOMO BUONO CHE HA DEDICATO LA VITA AI GIOVANI E ALLE STELLE ALPINE »

È venuto a mancare in questi giorni Arnaldo Tomasoni, 86 anni, di Santa Margherita di Ala. Conosciuto e stimato da tutta la sua comunità, chiunque lo ricorda come “il Preside Tomasoni” dato che per tanti anni si è occupato della direzione delle Scuole Medie di Ala. Ma Arnaldo Tomasoni è stato anche una figura di spicco dell’autonomismo trentino. Protagonista della vita del partito, di quello che allora si chiamava P.P.T.T. (l’odierno P.A.T.T.), è grazie a lui e ad un gruppo di pochi ma eroici autonomisti se negli anni settanta è stata fondata la sezione del partito ad Ala riuscendo perfino a farlo entrare in Consiglio comunale per la prima volta nella storia della città.

Anni battaglieri, anni nei quali appartenere alle stelle alpine era un atto di coraggio. Un coraggio che la sezione PATT di Ala e il partito centrale non ha dimenticato e del quale è immensamente grata. Anche se Arnaldo aveva abbandonato la politica attiva da tanto tempo, di ciò che ha fatto per l’autonomismo trentino e alense rimane indelebile la traccia e l’esempio. L’esempio di un uomo buono che ha dedicato la vita ai giovani e alle stelle alpine.

*

La sezione PATT di Ala