PAT * “WORLD ROBOT OLYMPIAD“: GEROSA, «GLI STUDENTI DEL TAMBOSI DI TRENTO QUALIFICATI AL CAMPIONATO DI ROBOTICA IN TURCHIA, FELICI PER LA CANDIDATURA»

16.41 - lunedì 7 ottobre 2024

Il “Tambosi Robotics Team” alla World Robot Olympiad (WRO). Gli studenti del Tambosi di Trento si sono qualificati per il campionato di robotica in Turchia.

Anche quest’anno, per la quinta volta, la “Tambosi Robotics Team”, squadra dell’Istituto Tecnico Economico di Trento, si è qualificata per partecipare al campionato mondiale della World Robot Olympiad (WRO), una competizione internazionale di robotica che mira a suscitare nei bambini e nei giovani interesse per la scienza e la tecnologia. Il progetto e il programma della trasferta è stato presentato oggi in una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza della vicepresidente e assessore all’istruzione della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa e del dirigente scolastico Andrea Bezzi.

““Siamo felici per questa prestigiosa candidatura e anche perché i nostri studenti dimostrano passione per la scienza e la tecnologia – ha commentato Gerosa. Le competizioni di robotica si accompagnano sempre a un processo di apprendimento autentico e coinvolgente. Gli studenti sono al centro di questo processo e vengono incoraggiati a essere autonomi nelle loro scelte, a esplorare nuove strade e a imparare dai propri errori. I docenti non sono semplici guide, ma punti di riferimento che supportano e ispirano gli studenti, aiutando i ragazzi a credere in loro stessi per migliorarsi nelle difficoltà. Continueremo a sostenere e promuovere la robotica educativa nelle scuole trentine, perché incarna lo spirito dell’apprendimento continuo e della collaborazione”.

Gli studenti Leonardo, Beatrice e Tommaso del “Tambosi Robotics Team” allenati dal coach Tommaso Scarano gareggeranno nella categoria “Senior”, riservata ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e rappresenteranno il Trentino e l’Italia in questa competizione. Per la prima volta il team sarà accompagnato da un’ “inviata speciale”, Anna, studentessa che ha il compito di fornire informazioni quotidiane su tutto ciò che concerne la trasferta in Turchia: news, foto e video che verranno poi pubblicati sul sito e sui canali social della scuola.

La finale mondiale si terrà a Izmir (Turchia) dal 28 al 30 novembre prossini, il tema di quest’anno è “Earth Allies”, con un focus su come i robot possono aiutarci e assisterci a vivere uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. Lo scorso anno la World Robot Olympiad ha visto la partecipazione di più di 95 Paesi, 60.000 studenti complessivamente coinvolti e migliaia di team guidati da coach e volontari: alla finale che si è tenuta a Panama hanno partecipato più di 2.500 persone.

