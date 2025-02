PAT – VICEPRESIDENTE GEROSA * POLIZIOTTA TRANSGENDER PICCHIATA: «A LEI TUTTA LA MIA VICINANZA, AGLI AGGRESSORI MOSSI DA LOGICA DI BRANCO IL MIO DISPREZZO»

17.57 - sabato 22 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In merito a quanto accaduto a una poliziotta transgender picchiata ferocemente a Trento da tre ultras, voglio manifestare a lei tutta la mia vicinanza e agli aggressori, mossi dall’odio e in una logica di branco, tutto il mio disprezzo. Quanta intolleranza, quanta violenza, ma soprattutto quanta ignoranza.

Come donna di destra, che crede che il rispetto sia un principio irrinunciabile, condanno con fermezza, senza se e senza ma, quello che voglio definire un ignobile atto. Auspico che questo ennesimo episodio di intolleranza, inaccettabile e che spero vedrà puniti i suoi responsabili, muova le coscienze di tutta la comunità trentina e non solo, perché questa possa sempre di più mettere all’angolo chi ancora oggi, nel 2025, non è in grado di rispettare gli altri, le loro sensibilità e le loro scelte.

*

Francesca Gerosa

Vicepresidente e Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità