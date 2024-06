PAT * TRENTO – CENTRO STORICO: «GUASTO RETE GAS, IN CORSO LE VERIFICHE PER INDIVIDUARE LE ZONE IN CUI INTERVENIRE»

11.54 - lunedì 3 giugno 2024

In centro storico in corso verifiche puntuali. Trento, guasto alla rete del gas: in giornata si conta di cominciare a riattivare le forniture per la parte alta della città. Dopo il guasto alla rete del gas che si è verificato ieri a Trento e dopo che i primi interventi si sono protratti fino a notte, proseguono le attività per riattivare le forniture in sicurezza nel minor tempo possibile, per limitare i disagi alla popolazione e alle attività. Novareti sta lavorando infatti per riattivare in giornata le utenze nella zona che va da via Venezia, via Grazioli e da via Zara fino a piazza Venezia. Per la zona del centro storico interessata dal guasto, causato dall’acqua entrata nei tubi del gas, proseguono le verifiche puntuali per individuare le zone in cui intervenire, con possibili effetti sulla viabilità del centro cittadino, che eventualmente saranno indicati; i possibili problemi alla viabilità saranno in ZTL o in zone immediatamente limitrofe.

Si è fatto il punto questa mattina nel corso di una riunione, in modalità telematica, convocata dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia, con il dirigente generale Stefano Fait, a cui hanno partecipato, assieme ai tecnici di Novareti, del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia, con la dirigente Ilenia Lazzeri, del 118, con il dirigente Andrea Ventura, l’assessore comunale competente in materia di territorio e lavori pubblici, la direttrice generale del Comune di Trento Livia Ferrario, la dirigente della Protezione civile comunale Claudia Patton e alcuni funzionari del Corpo di Polizia locale.

In città sono già stati attivati cinque cantieri puntuali nel centro storico ed altri saranno aperti per le operazioni di verifica e gli interventi necessari. Sul territorio cittadino sono già al lavoro 11 squadre. Il personale di Novareti, si è concordato, sarà affiancato anche dai Vigili del Fuoco del Corpo permanente. La situazione e la sua evoluzione saranno costantemente monitorate dalla Protezione civile della Provincia. Per informazioni puntuali consultare il sito www.novareti.eu o chiamare il numero 800 289423.